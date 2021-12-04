Міністерство внутрішніх справ значно спростило отримання під час воєнного стану водійських посвідчень у сервісних центрах.
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МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:02
МВС спростило отримання водійських посвідчень під час...
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Дивися повний текст
МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану
Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:02
Неправда, не работает, требуют и другие документы которых взять нереально
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