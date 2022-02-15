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Житель Чернівців за 6000
доларів допомагав...

Житель Чернівців за 6000 доларів допомагав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:12

Житель Чернівців за 6000 доларів допомагав...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

Дивися повний текст
Житель Чернівців за 6000 доларів допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:13

Якщо ще й зароблені гроші на ЗСУ, то норм. схема.
Від платного варіанту ухилення від служби було б набагато більше користі, ніж від повної заборони. Все одно силою в окоп не затягнеш, по-любому воно буде бігати/ховатись. А так на ці гроші хоча б пару автоматів купити можна.
Прайс 6000 дол./місяць цілком адекватний. Багато хто б заплатив.
Nickoss1
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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