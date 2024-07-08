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Які банкноти доларів США
більше не випускаються (фото)

Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:32

Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Долар США — одна з найпотужніших валют у світі з багатою історією, що пройшла через численні зміни та трансформацію. Однак є деякі купюри, випуск яких було припинено.

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Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:32

Враньё, я хотел обменять в Авальбанке купюру 1000 долларов, год выпуска 1948 (мне ее подарили на мое 50-летие в 1998 году), но ее отказались принимать. Так же поступили в Приват банке и Ощадбанке.Пришлось искать менял, которые поменяли ее у меня на гривны как за 1500 долларов.
mini_f
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