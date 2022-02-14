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Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 кві, 2022 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Держава не вимагатиме повертати суми грошових соціальних допомог, пільг та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану.
Дивися повний текст Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та субсидій - пояснення Мінсоцполітики
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