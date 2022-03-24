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Міжнародна організація з міграції
запросила ще $514 млрд...

Міжнародна організація з міграції запросила ще $514 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:17

Міжнародна організація з міграції запросила ще $514 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна організація з міграції (МОМ) запросила $514 млн на надання гуманітарної допомоги потерпілим від війни жителям України, зокрема українським біженцям в інших країнах.

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Міжнародна організація з міграції запросила ще $514 млрд для постраждалих від війни українців
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:17

Миллионов или миллиардов?
grigorash_vadim
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