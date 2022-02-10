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Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:46
Пропонуємо до обговорення:
30 квітня набрав чинності Закон № 1998, яким встановлено пільги з ПДВ та мита для товарів, ввезених в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.
Дивися повний текст Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро
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R2
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:42
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GALeon
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:52
GALeon написав:
Малувато буде 150€
Раньше 100 было.
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_hunter
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Додано: Нед 01 тра, 2022 18:18
_hunter написав: GALeon написав:
Малувато буде 150€
Раньше 100 было.
А еще раньше 150 было. Просто депутанам нечего делать.
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BIGor
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