Цифрове майбутнє
У чому суть технології NFT, як заробити художнику або інвестору. Що буде з ринком NFT у майбутньому.
Дивися повний текст Як заробити на NFT
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 02 тра, 2022 18:28
Finance.ua: Як заробити на NFT
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Дивися повний текст Як заробити на NFT
Додано: Пон 02 тра, 2022 18:28
Я гадаю що брати участь у торгівлі чи створенні NFT не набагато відрізняється від торгівлі на ринку реальній фондовій/валютній біржі, різниця в основному полягає у виключній "цифровій" природі НФТ. Тому й ризики відповідно схожі. Але це погляд дилетанта, який щось читав і сам ніколи не торгував навіть яблуками на базарі.
Але тема дуже цікава, бо це однією ногою технологія Web 3.0. Думаю якось токенізувати декілька своїх малюнків у НФТ, заради експерименту.
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:30
Re: Finance.ua: Як заробити на NFT
Додано: Пон 23 тра, 2022 16:51
Главное - найти потом "буратину", который купит это "произведение искусства" еще дороже. А там уже кто последний - тот и ...
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