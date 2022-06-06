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Finance.ua: Як
заробити на NFT

Finance.ua: Як заробити на NFT
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 18:28

Finance.ua: Як заробити на NFT

Пропонуємо до обговорення:
Цифрове майбутнє
У чому суть технології NFT, як заробити художнику або інвестору. Що буде з ринком NFT у майбутньому.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 18:28

Я гадаю що брати участь у торгівлі чи створенні NFT не набагато відрізняється від торгівлі на ринку реальній фондовій/валютній біржі, різниця в основному полягає у виключній "цифровій" природі НФТ. Тому й ризики відповідно схожі. Але це погляд дилетанта, який щось читав і сам ніколи не торгував навіть яблуками на базарі.

Але тема дуже цікава, бо це однією ногою технологія Web 3.0. Думаю якось токенізувати декілька своїх малюнків у НФТ, заради експерименту.
artem5irman2020
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:51

Главное - найти потом "буратину", который купит это "произведение искусства" еще дороже. А там уже кто последний - тот и ...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:09

А я ніфіга не поняв..
metafan
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:09

Весьма перспективно. Но рискованный длительный заработок.
ethereumvssalary
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