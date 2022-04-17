Законопроект передбачає, що компенсацію буде виплачено за квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки.
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Компенсація за зруйноване житло: її розміри та які об'єкти підпадають
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Додано: Сер 04 тра, 2022 23:27
Компенсація за зруйноване житло: її розміри та які...
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Компенсація за зруйноване житло: її розміри та які об'єкти підпадають
Додано: Сер 04 тра, 2022 23:27
Інтересно виходить. Якщо площа будинку чи квартири велика (понад встановлені норми) то треба платити податок на нерухомість. Одже власники, які платили цей податок, відшкодування за понаднормові кв.м не отримають. Тоді навіщо платити цей податок? Куди він йде? Якось не справедливо з боку держави.
Додано: Сер 04 тра, 2022 23:58
Скопирую свой пост с ветки про Киев
в 2022м будут строить новое жильё в 15 областях по 2 крупных жк в каждой.
как всегда все непонятно это в обл.центрах или на периферии. Осмелюсь предположить там где производят бетон. Для такого крупного строительства бетона понадобится немало, и логистика при ценах на солярку имеет значение, (на 5км бетон возить или на 105). Ирпенские застройщики мне жаловались что из-за логистики их себестоимость на 15% выше киевской, а рыночная цена наоборот на 50% дешевле.
2й слайд я так понимаю где переселенцы хотят жить. Он плохо коррелирует с 1м потому что распределение хотелок по областям неравномерное.
закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех желающих погорельцев не расселишь. С точки зрения обороны ход правильный, там недалеко окопался наш лютый враг Венгрия.
где они возьмут для 388 тыс переселенцев школы/больницы и рабочие места для меня загадка.
что касается Киева, новое строить не будут а выкупят с рынка ....(барабанная дробь) 5043 квартиры (Одесса выкупят 5008 Запорожье 2026) . В таблице Одесса и Запорожье явно не указаны, лично я сомневаюсь что за пределами обл.центров есть предложения в таких объёмах.
дальше еще все более запутано, особенно то что касается выкупа, это будет вторичка или первичка от других застройщиков, цены в каждой области разные, будут тендеры или выгребут весь олх? ещё из слайдов непонятно как долго они планируют выкупать и строить? 8,86% в 2022 году это чё 10-12 лет (такими темпами)? Но для инфляции это скорее хорошо.
А главное, никаких компенсаций "живыми деньгами на руки" я в таблице не увидел. Если погорелец за компенсацию хотел бы эмигрировать, нужно сначала получить квартиру, затем её продать и только тогда уехать. Будут ли ограничения на отчуждение такой недвижимости непонятно.
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