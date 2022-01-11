Швейцарська компанія Dfinity Foundation подала до суду на компанію мільярдера Марка Цукерберга Meta (колишня Facebook), звинувативши її у плагіаті.
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На компанію Цукерберга подали до суду: Meta «вкрала» логотип криптофонду
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Додано: Чет 05 тра, 2022 16:33
На компанію Цукерберга подали до суду: Meta «вкрала»...
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Дивися повний текст
На компанію Цукерберга подали до суду: Meta «вкрала» логотип криптофонду
Додано: Чет 05 тра, 2022 16:33
"— А в чём они друг от друга отличаются?
— Ты что, дальтоник, Скрипач, — зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист."
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