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В Україні пропонують заборонити використання російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:19
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти щодо заборони обігу російського рубля на території України та для транскордонних переказів і переміщень.
Дивися повний текст В Україні пропонують заборонити використання російського рубля (законопроєкти)
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:19
Прикольная формулировка в конце. Интересно, а как выглядит законное требование прекратить использовать гривну как платежное средство в Украине или отдельных территориях Украины?
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