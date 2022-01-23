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В Ужгороді прикордонники
затримали «мільйонера», який...

В Ужгороді прикордонники затримали «мільйонера», який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:22

В Ужгороді прикордонники затримали «мільйонера», який...

Пропонуємо до обговорення:
В Ужгороді затримали українця, який намагався перемістити через кордон зі Словаччиною валюту на майже мільйон гривень.

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В Ужгороді прикордонники затримали «мільйонера», який перелазив через паркан у Словаччину
R2
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