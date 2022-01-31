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Європарламент закликав рф
терміново повернути вкрадені...

Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:21

Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені...

Пропонуємо до обговорення:
Європарламент закликав терміново повернути вкрадені літаки.

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Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки
R2
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Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:24

  Nickoss1 написав:Дистанційно заблокувати ?

Ні.
Глибоко занепокоїлись.
andrijk777
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