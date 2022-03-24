Finance.ua: Перекази з картки на картку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку
На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.
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Перекази з картки на картку
D2
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:35
Варто зазначити, що обидва банки – і ПриватБанк, і monobank – не беруть комісії за перекази на картки інших банків. В інших банках умови далеко не такі комфортні
Это неправда. Приват берёт 0.5% от суммы и не менее 5 грн. Это разве отсутствие комиссии? Как бы не так!
Sanyok77
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:07
Ще можна використовувати сервіс iPay.ua -
https://www.ipay.ua/ua/p2p
25 000 ₴ - Максимальна сума (грн) переказу
220 000 ₴ - Максимальна сума (грн) переказів на місяць
100 - Максимальна кількість усіх переказів за місяць
new_horror
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Додано: Пон 10 лип, 2023 00:14
Посоветуйте пожалуйста банк в котором можно переводить с карты на карту Украинских банков без комиссии более 100 000 грн в день.
USSR12
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Додано: Пон 10 лип, 2023 08:29
greenozon
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:45
Там не весь рейтинг, нет банка Восток, там тоже переводы без комиссий на другие банки. Многие данные в таблице устарели.
USSR12
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Додано: Вів 11 лип, 2023 21:29
USSR12 написав:
Там не весь рейтинг, нет банка Восток, там тоже переводы без комиссий на другие банки. Многие данные в таблице устарели.
халяви не буде
маєте свіжі дані - пишете автору таблиці і він їх оновлює
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greenozon
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Додано: Сер 12 лип, 2023 22:20
greenozon написав: USSR12 написав:
Там не весь рейтинг, нет банка Восток, там тоже переводы без комиссий на другие банки. Многие данные в таблице устарели.
халяви не буде
маєте свіжі дані - пишете автору таблиці і він їх оновлює
memberlist.php?mode=viewprofile&u=112341
По Банку Восток є картки, які взагалі роблять пі ту пі без комісії на будь, які картки, там все дуже індивідуально, але загалом можна шось для себе вигідніше знайти.
Dmytro Ivanenko
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