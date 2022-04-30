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Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20
Пропонуємо до обговорення:
На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.
Дивися повний текст Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку
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R2
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20
"Следует отметить, что оба банка — и ПриватБанк, и monobank — не берут комиссии за переводы на карты других банков."
Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.
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Monk23
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