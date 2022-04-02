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"Не працює лише 17%
бізнесу": Шмигаль назвав...

"Не працює лише 17% бізнесу": Шмигаль назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:02

"Не працює лише 17% бізнесу": Шмигаль назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Україну були змушені покинути близько 5 мільйонів осіб через повномасштабну війну, яку розпочала рф проти України.

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\"Не працює лише 17% бізнесу\": Шмигаль назвав приголомшливу кількість українців, які вже повернулися на Батьківщину
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:02

Брехло. По опросам 75% бизнеса не работает, куча безработных. + большинство не может вернуться тк закрыты границы. Впустят то впустят, а вот как выехать назад если что?
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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