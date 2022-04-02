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"Не працює лише 17% бізнесу": Шмигаль назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Україну були змушені покинути близько 5 мільйонів осіб через повномасштабну війну, яку розпочала рф проти України.
Дивися повний текст \"Не працює лише 17% бізнесу\": Шмигаль назвав приголомшливу кількість українців, які вже повернулися на Батьківщину
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R2
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:02
Брехло. По опросам 75% бизнеса не работает, куча безработных. + большинство не может вернуться тк закрыты границы. Впустят то впустят, а вот как выехать назад если что?
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oknerbob
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