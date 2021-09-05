RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Регулятори створять
глобальний орган нагляду...

Регулятори створять глобальний орган нагляду...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 06:11

Регулятори створять глобальний орган нагляду...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року глобальні регулятори, ймовірно, створять спільний орган, щоб краще координувати впровадження правил криптовалютної індустрії, заявив голова IOSCO Ешлі Алдер.

Дивися повний текст
Регулятори створять глобальний орган нагляду за Bitcoin-індустрією
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97780
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 06:12

И кто может регулировать крипту? Сама ее идея в свободе
oknerbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 28.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати...
R2 » Чет 09 гру, 2021 16:55
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 16:55
sena_2008atp
Запрацює новий орган: ДАБІ сьогодні припинила своє існування
R2 » Сер 15 вер, 2021 16:29
2 420
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 16:43
_hunter
В Японії створять судно нового покоління для...
R2 » Нед 05 вер, 2021 06:32
3 654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 23:27
waldi_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1867)
14.05.2022 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.