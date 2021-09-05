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Регулятори створять глобальний орган нагляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 тра, 2022 06:11
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року глобальні регулятори, ймовірно, створять спільний орган, щоб краще координувати впровадження правил криптовалютної індустрії, заявив голова IOSCO Ешлі Алдер.
Дивися повний текст Регулятори створять глобальний орган нагляду за Bitcoin-індустрією
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R2
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Додано: Суб 14 тра, 2022 06:12
И кто может регулировать крипту? Сама ее идея в свободе
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oknerbob
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