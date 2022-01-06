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Українським водіям дали поради
на період "паливної кризи"

Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:25

Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через півтора-два місяці знову зросте попит на пальне через початок сільськогосподарських робіт і збирання врожаю.

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Українським водіям дали поради на період \"паливної кризи\"
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:25

А через полтора-два месяца экономить будет уже не нужно, потому, что спрос на топливо вырастет и водителям его вообще не достанется?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:10

Эксперту бы ящик почаще смотреть, из которого вещают, что ещё чуть-чуть и топлива будет завались. Правда по финансам потянут не только лишь все.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 07:01

что-то финанс очень сильно стал сдавать, статьи пишут какие-то клоуны, скоро Зеля станет экспертом
grig90vic
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:23

  summacut написав:Эксперту бы ящик почаще смотреть, из которого вещают, что ещё чуть-чуть и топлива будет завались. Правда по финансам потянут не только лишь все.


При сохранении сегодняшней ситуации цена прогнозировалась от 84/ за один литр.
Так, что переходим на изготовление собственной горючей жидкости.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:59

Наблюдается резкий скачок продаж велосипедов и самокатов.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:49

  fler написав:Наблюдается резкий скачок продаж велосипедов и самокатов.

Не в Україні. Ті, хто звик скрізь возити свою опу, будуть заварювати мівіну і одягатися у секонді, але заправлятися будуть і по 100, і по 150. Ну правда, не їздити ж на громадському транспорті, як л0хи. Не для того вони машину купували.
NetSerpent
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