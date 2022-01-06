В Україні через півтора-два місяці знову зросте попит на пальне через початок сільськогосподарських робіт і збирання врожаю.
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Українським водіям дали поради на період \"паливної кризи\"
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Додано: Суб 14 тра, 2022 21:25
Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"
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Українським водіям дали поради на період \"паливної кризи\"
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:25
А через полтора-два месяца экономить будет уже не нужно, потому, что спрос на топливо вырастет и водителям его вообще не достанется?
Додано: Суб 14 тра, 2022 22:10
Эксперту бы ящик почаще смотреть, из которого вещают, что ещё чуть-чуть и топлива будет завались. Правда по финансам потянут не только лишь все.
Додано: Нед 15 тра, 2022 07:01
что-то финанс очень сильно стал сдавать, статьи пишут какие-то клоуны, скоро Зеля станет экспертом
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:23
При сохранении сегодняшней ситуации цена прогнозировалась от 84/ за один литр.
Так, что переходим на изготовление собственной горючей жидкости.
Додано: Нед 15 тра, 2022 18:49
Не в Україні. Ті, хто звик скрізь возити свою опу, будуть заварювати мівіну і одягатися у секонді, але заправлятися будуть і по 100, і по 150. Ну правда, не їздити ж на громадському транспорті, як л0хи. Не для того вони машину купували.
Додано: Нед 15 тра, 2022 20:47
NetSerpent регулируют цены=дефицит бензина. По нормальной цене бензина завались. По 70грв литр сегодня залил полный бак и три канистры.За мной парни 600 литров в бочки заливали. Талоны уже и по 100 предлагают
Додано: Пон 16 тра, 2022 06:46
Сравнивая украинские угребища (что маршрутки, что гос-автобусы/троллейбусы) -- в которых о банальных кондерах даже не слышали, не говоря уже о выдержке графика движения или максимальной наполненности салона -- хотя бы с польским ОТ -- объяснение сему феномену найти вообще не проблема...
Додано: Пон 16 тра, 2022 07:05
Цену как в Европе на проезд, от 1 евро, будут нормальные автобусы с кондерами.
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