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Українським водіям дали поради
на період "паливної кризи"

Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:03

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  NetSerpent написав:Не в Україні. Ті, хто звик скрізь возити свою опу, будуть заварювати мівіну і одягатися у секонді, але заправлятися будуть і по 100, і по 150. Ну правда, не їздити ж на громадському транспорті, як л0хи. Не для того вони машину купували.

Сравнивая украинские угребища (что маршрутки, что гос-автобусы/троллейбусы) -- в которых о банальных кондерах даже не слышали, не говоря уже о выдержке графика движения или максимальной наполненности салона -- хотя бы с польским ОТ -- объяснение сему феномену найти вообще не проблема...


Цену как в Европе на проезд, от 1 евро, будут нормальные автобусы с кондерами.

Да я ж не против: деньги-то куда заносить? -- сразу водителю отдавать или кондуктору можно? :wink:
_hunter
 
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