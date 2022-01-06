Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"
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NetSerpent написав:Не в Україні. Ті, хто звик скрізь возити свою опу, будуть заварювати мівіну і одягатися у секонді, але заправлятися будуть і по 100, і по 150. Ну правда, не їздити ж на громадському транспорті, як л0хи. Не для того вони машину купували.
Сравнивая украинские угребища (что маршрутки, что гос-автобусы/троллейбусы) -- в которых о банальных кондерах даже не слышали, не говоря уже о выдержке графика движения или максимальной наполненности салона -- хотя бы с польским ОТ -- объяснение сему феномену найти вообще не проблема...
Цену как в Европе на проезд, от 1 евро, будут нормальные автобусы с кондерами.
Да я ж не против: деньги-то куда заносить? -- сразу водителю отдавать или кондуктору можно?