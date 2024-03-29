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#<1 ... 2001200220032004 Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00 cherchiltank написав: rjkz написав: Про американскую медицину.

Давно не было времени зайти к зубному.

Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.

Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".

Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.

Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.

Пломбу страховка покрывает.

Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.

В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.

Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов. Про американскую медицину.Давно не было времени зайти к зубному.Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.Пломбу страховка покрывает.Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.

Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн) Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)



Я может не очень ясно выразился.

Мне сделали чистку. Обычную.

Мне это стоило ничего.

Камни сняли, зубы отбелили.

А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.

И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.

Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.

А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.

Может у них кризис.

"Нет зубным врачам пути

Слишком много просятся

А где на всех зубов найти?

Значить - безработица"

(Высоцкий).

Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать. Я может не очень ясно выразился.Мне сделали чистку. Обычную.Мне это стоило ничего.Камни сняли, зубы отбелили.А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.Может у них кризис."Нет зубным врачам путиСлишком много просятсяА где на всех зубов найти?Значить - безработица"(Высоцкий).Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать. rjkz

Повідомлень: 16385 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8276 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2001200220032004 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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