cherchiltank написав:rjkz написав:Про американскую медицину.
Давно не было времени зайти к зубному.
Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.
Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".
Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.
Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.
Пломбу страховка покрывает.
Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.
В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.
Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)
Я может не очень ясно выразился.
Мне сделали чистку. Обычную.
Мне это стоило ничего.
Камни сняли, зубы отбелили.
А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.
И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.
Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.
А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.
Может у них кризис.
"Нет зубным врачам пути
Слишком много просятся
А где на всех зубов найти?
Значить - безработица"
(Высоцкий).
Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать.