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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2137213821392140
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:54

  Bolt написав:
  akurt написав:Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.
Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.
Ось сьогодні що сказав:
“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».
Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.
Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»
Відповів:
«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…
А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»
Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:55

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? ;)

На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.

в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да
1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:57

  anduzenko написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.

в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да
1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?

3 мин пешкобусом от Океана в сторону Оселі Зла.
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