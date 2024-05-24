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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2137213821392140 Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:54 Bolt написав: akurt написав: Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.

Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.

Ось сьогодні що сказав:

“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.

Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».

Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.

Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»

Відповів:

«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…

А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»

Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися. Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.Ось сьогодні що сказав:“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»Відповів:«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.

Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%. Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%. BIGor

Повідомлень: 8939 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1735 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:55 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️ Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦‍♂️

стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022? стидаюсь спитати, а яка вартість була в березні-травні 2022?

На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500. На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.

в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да

1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация? в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация? anduzenko

Повідомлень: 161 З нами з: 18.10.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:57 anduzenko написав: Bolt написав: Shaman написав: На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500. На момент початку війни 6 к, весною підняв на 500, ближче до осені ще 500.

в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да

1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация? в непогані локації - это на сыхове? Ну да, ну да1-к на липинского сдаётся за 13к - это неплохая локация?

3 мин пешкобусом от Океана в сторону Оселі Зла.

Пи. Си. На Сихове трьошка. 3 мин пешкобусом от Океана в сторону Оселі Зла.Пи. Си. На Сихове трьошка. Bolt Повідомлень: 2942 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:30 Сибарит написав: rjkz написав: Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться. Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.

Строго говоря, родиться в эмиграции невозможно Строго говоря, родиться в эмиграции невозможно



Попробуем просчитать варианты?

Вы-ж поняли о чем я. Попробуем просчитать варианты?Вы-ж поняли о чем я. rjkz

Повідомлень: 16668 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5245 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:36 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.

И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.

А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.

Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.

Дуже експерДна думка...

Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.





Дуже експерДна думка...Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами. Denik Повідомлень: 3152 З нами з: 23.02.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45 Gastarbaiter написав: akurt написав: «Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава. «Подавалися ми на допомогу всім готельним заїздом, схвалили тільки нам! Решті відмовили. Причини відмови: не були в Україні на момент війни, іншим відмовили, бо чоловік іноземець, третім відмовили тому, що авто в Канаді купили, четвертим відмовили просто тому, що ті жили в Польщі... Коротше цікава була забава.

Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити. Усе, що треба знати про співвідношення "халявщиків" до реально потребуючих допомоги. І то, можна ще сміливо на 2 помножити.



Я не расписываю тут так подробно как акурт все эмиграционные кейсы, но реально, те, кто выехал во время войны, буквально одна семья выехала как классические беженцы, потынялись по франциям-германиям и вернулись в Украину.

Остальные в разных сочетаниях совместили туризм, заробитчанство, эмиграцию и ухилянтство. Причем как разговариваем с теми, кто вернулся - каждый раз слезы от ситуации в Украине, как с остальными - довольны как слоны, ситуация в Украине совсем не парит.

Одни какие-то нетвердые планы на эмиграцию имели пока мы еще были в Украине, но инерционно вели себя. Война заставила это сделать в жестких условиях. Квартиру в Киеве оставили другу с прифронтового города, мама с сыном уехали как беженцы и уже построили как-то свою жизнь в Европе, папа недавно к ним "просочился" и теперь путь в Украину для него навсегда закрыт. Я не расписываю тут так подробно как акурт все эмиграционные кейсы, но реально, те, кто выехал во время войны, буквально одна семья выехала как классические беженцы, потынялись по франциям-германиям и вернулись в Украину.Остальные в разных сочетаниях совместили туризм, заробитчанство, эмиграцию и ухилянтство. Причем как разговариваем с теми, кто вернулся - каждый раз слезы от ситуации в Украине, как с остальными - довольны как слоны, ситуация в Украине совсем не парит.Одни какие-то нетвердые планы на эмиграцию имели пока мы еще были в Украине, но инерционно вели себя. Война заставила это сделать в жестких условиях. Квартиру в Киеве оставили другу с прифронтового города, мама с сыном уехали как беженцы и уже построили как-то свою жизнь в Европе, папа недавно к ним "просочился" и теперь путь в Украину для него навсегда закрыт. rjkz

Повідомлень: 16668 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5245 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:54 Denik написав: rjkz написав: Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.

И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.

А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.

Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне. Потом придумали деньги. И теперь люди работают только за деньги.И для того, чтобы заработать довольно скромную сумму денег за год в США, в Украине надо работать кому-то полжизни.А использовать одно из свойств денег "накопление", в Украине могут не только лишь все.Можно, конечно, как Болт, игнорировать и деньги и работу. Но тут надо к другому профильному специалисту идти, это не ко мне.

Дуже експерДна думка...

Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.





Дуже експерДна думка...Ви про балки писали "експертно" - стібалися. А міст таки збудували. І орків переможемо. А боягузи лишуться боягузами.



Та я-ж не против.

Надеюсь, с орками получится быстрей чем с "мостом".

Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.

Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.



Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает? Та я-ж не против.Надеюсь, с орками получится быстрей чем с "мостом".Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает? rjkz

Повідомлень: 16668 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5245 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:48 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры. Только вот, такой "мост" в НЙ делают за неделю-две, а за год, который мурыжили путепровод по Дегтяревской построили-бы несколько мостов через Гудзон с нуля и с созданием всей инфраструктуры.

В усьому світі бетон набирає міцності за місяць, тільки в НЙ за 2-3 тижні)))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%80%D0%B5

В Балтиморі міст вже збудований.

rjkz написав: Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает? Кстати, забываю спросить, а что там с Шулявским "мостом", который устал и лег отдохнуть? Он уже на месте или все еще отдыхает?

Все з ним ок. Їздив по ньому як до війни так і коли у відпустку приїждав.

Вже 4,5 роки як Шулявським мостом запустили рух.

rjkz написав: Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится. Так что ИкспЁрд по всем вопросам может не отвлекаться 24/7 на форум из окопа, а заниматься тем, чем тут пиарится.

Ви такий уважний, що не бачите як я на 3 дні або на тиждень постійно випадаю, але з нечіткою регулярністю. В усьому світі бетон набирає міцності за місяць, тільки в НЙ за 2-3 тижні)))В Балтиморі міст вже збудований.Все з ним ок. Їздив по ньому як до війни так і коли у відпустку приїждав.Вже 4,5 роки як Шулявським мостом запустили рух.Ви такий уважний, що не бачите як я на 3 дні або на тиждень постійно випадаю, але з нечіткою регулярністю. Denik Повідомлень: 3152 З нами з: 23.02.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2137213821392140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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