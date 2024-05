Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2139214021412142 Додано: Суб 25 тра, 2024 23:36 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:

Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.

Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.

Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.

У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.

Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.

Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться. Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.

ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою



Ну, это уже совсем чтобы быть "в доску своим".

Это было-бы неплохо, но для таких иммигрантских эрий как НЙ- более чем достаточно.

В совсем-совсем американской среде, чтобы, скажем, вести бизнес, надо разбираться в бейсболе, американском футболе и прочих местных непонятностях.

С возможностью поддержания разговора хотя-бы на протяжении минут 10.

Когда-то (по рассказам) один родственник моих знакомых, через несколько лет по приезду подсел на бейсбол как у нас некоторые на футболе (европейском).

И вот, был на интервью в одной компании в конце 90-х, после интервью вышел на что-то типа хоздвора покурить после нервной встряски, встретил там чувака, который тоже курил, слово за слово, речь зашла о бейсболе и они проговорили около часа. Потом тот чувак спросил что он тут делает, тот отвелил, что приходил на интервью. Тот начал задавать вопросы, что знает, что умеет.

Ну тот рассказал, что несколько лет как приехал, мыл машины с мексами, потом закончил 2-х годичный каледж по бухгалтерии.

Оказалось, что это был хозяин компании.

Ну этот родственник знакомых работает в этой фирме в НДЖ уже около 25 лет. Ну, это уже совсем чтобы быть "в доску своим".Это было-бы неплохо, но для таких иммигрантских эрий как НЙ- более чем достаточно.В совсем-совсем американской среде, чтобы, скажем, вести бизнес, надо разбираться в бейсболе, американском футболе и прочих местных непонятностях.С возможностью поддержания разговора хотя-бы на протяжении минут 10.Когда-то (по рассказам) один родственник моих знакомых, через несколько лет по приезду подсел на бейсбол как у нас некоторые на футболе (европейском).И вот, был на интервью в одной компании в конце 90-х, после интервью вышел на что-то типа хоздвора покурить после нервной встряски, встретил там чувака, который тоже курил, слово за слово, речь зашла о бейсболе и они проговорили около часа. Потом тот чувак спросил что он тут делает, тот отвелил, что приходил на интервью. Тот начал задавать вопросы, что знает, что умеет.Ну тот рассказал, что несколько лет как приехал, мыл машины с мексами, потом закончил 2-х годичный каледж по бухгалтерии.Оказалось, что это был хозяин компании.Ну этот родственник знакомых работает в этой фирме в НДЖ уже около 25 лет.

Мене колись взяли на роботу в Києві, то начальник, що брав, потім розказував свої принципи підбору персонала, для нього важливо крім професіональних даних (роботу ж комусь робити таки треба - не барське це діло): "щоб з людиною було про що поговорити за бокалом пива" Мене колись взяли на роботу в Києві, то начальник, що брав, потім розказував свої принципи підбору персонала, для нього важливо крім професіональних даних (роботу ж комусь робити таки треба - не барське це діло): "щоб з людиною було про що поговорити за бокалом пива" flyman

Повідомлень: 35169 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 00:05 flyman написав: Мене колись взяли на роботу в Києві, то… Мене колись взяли на роботу в Києві, то…

Так романтично пролунало…

Наче пісня… Так романтично пролунало…Наче пісня… akurt

Повідомлень: 9702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 00:15 akurt написав: flyman написав: Мене колись взяли на роботу в Києві, то… Мене колись взяли на роботу в Києві, то…

Так романтично пролунало…

Наче пісня… Так романтично пролунало…Наче пісня…

Кто понял жизнь-работу бросил. (с)

Ніби пан акурт ходити на роботу 5..9 мав за щастя.



Кто понял жизнь, тот больше не спешит,

Смакует каждый миг и наблюдает,

Как спит ребёнок, молится старик,

Как дождь идёт, и как снежинки тают.

В обыкновенном видит красоту,

В запутанном простейшее решенье,

Он знает, как осуществить мечту,

Он любит жизнь и верит в воскресенье,

Он понял то, что счастье не в деньгах,

И их количество от горя не спасёт,

Но кто живёт с синицею в руках,

Свою жар-птицу точно не найдёт

Кто понял жизнь, тот понял суть вещей,

Что совершенней жизни только смерть,

Что знать, не удивляясь, пострашней,

Чем что-нибудь не знать и не уметь.



(Омар Хайям) Кто понял жизнь-работу бросил. (с)Ніби пан акурт ходити на роботу 5..9 мав за щастя.Кто понял жизнь, тот больше не спешит,Смакует каждый миг и наблюдает,Как спит ребёнок, молится старик,Как дождь идёт, и как снежинки тают.В обыкновенном видит красоту,В запутанном простейшее решенье,Он знает, как осуществить мечту,Он любит жизнь и верит в воскресенье,Он понял то, что счастье не в деньгах,И их количество от горя не спасёт,Но кто живёт с синицею в руках,Свою жар-птицу точно не найдётКто понял жизнь, тот понял суть вещей,Что совершенней жизни только смерть,Что знать, не удивляясь, пострашней,Чем что-нибудь не знать и не уметь.(Омар Хайям) flyman

Повідомлень: 35169 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 15:28 Eміграція, заробітчанство



News from Canada



В ці дні перебуваю з візитом у Франції, але звісно не припиняю спілкуватися з нашими українцями за кордоном, в еміграції.

Сьогодні переписувався з юнаком Юрієм (19 років), з мамою якого особисто знайомий - вона живе в Анталії - щодо долі сина, який виїхав в Канаду за програмою U4U.

Вважаю, що хлопцеві 19 років повезло: перед ним в Канаду виїхав його товариш дитинства, закріпився та забезпечив Юрію роботу - важко повірити - вже через три дні після прибуття.

Робота в ресторані.

Не легка. Працювати разом з офіціантом. Але і гроші платять, і нагодують.

Ось що написав Юрій (спілкується виключно рідною українською, цитата без редагування):

- Доброго дня. Пробачте, що не відповідав. Зовсім зайнятий був через роботу. Все таке…

Все в мене нормально. 19 травня був один рік, як я сюди переїхав.

До речі, я Едмонтон трішки розглядаю на майбутнє. Там дешевше - і вчитись і жити. Не впевнений що там буду все життя. Я туди їздив у березні, непогано.»



Кінець цитати.

Примітка: Едмонтон це столиця провінції Альберта. Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 тра, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 18:43 rjkz написав: Кочевник написав: rjkz написав: А ты как думаешь? А ты как думаешь?

Самому зізнатися позорно? Самому зізнатися позорно?



Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.

Я думал это игра такая, типа викторины.

Давай и о тебе поговорим.

Как дела?

Что сегодня на обед ел? Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.Я думал это игра такая, типа викторины.Давай и о тебе поговорим.Как дела?Что сегодня на обед ел?

Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.

Сподіваєшся на вседозволеність? Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.Сподіваєшся на вседозволеність? Кочевник Повідомлень: 2398 З нами з: 16.02.17 Подякував: 387 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 19:33 akurt написав: Eміграція, заробітчанство



News from Canada



В ці дні перебуваю з візитом у Франції, але звісно не припиняю спілкуватися з нашими українцями за кордоном, в еміграції.

Сьогодні переписувався з юнаком Юрієм (19 років), з мамою якого особисто знайомий - вона живе в Анталії - щодо долі сина, який виїхав в Канаду за програмою U4U .

Вважаю, що хлопцеві 19 років повезло: перед ним в Канаду виїхав його товариш дитинства, закріпився та забезпечив Юрію роботу - важко повірити - вже через три дні після прибуття.

Робота в ресторані.

Не легка. Працювати разом з офіціантом. Але і гроші платять, і нагодують.

Ось що написав Юрій (спілкується виключно рідною українською, цитата без редагування):

- Доброго дня. Пробачте, що не відповідав. Зовсім зайнятий був через роботу. Все таке…

Все в мене нормально. 19 травня був один рік, як я сюди переїхав.

До речі, я Едмонтон трішки розглядаю на майбутнє. Там дешевше - і вчитись і жити. Не впевнений що там буду все життя. Я туди їздив у березні, непогано.»



Кінець цитати.

Примітка: Едмонтон це столиця провінції Альберта. Eміграція, заробітчанствоNews from CanadaВ ці дні перебуваю з візитом у Франції, але звісно не припиняю спілкуватися з нашими українцями за кордоном, в еміграції.Сьогодні переписувався з юнаком Юрієм (19 років), з мамою якого особисто знайомий - вона живе в Анталії - щодо долі сина, який виїхав в Канаду за програмоюВважаю, що хлопцеві 19 років повезло: перед ним в Канаду виїхав його товариш дитинства, закріпився та забезпечив Юрію роботу - важко повірити - вже через три дні після прибуття.Робота в ресторані.Не легка. Працювати разом з офіціантом. Але і гроші платять, і нагодують.Ось що написав Юрій (спілкується виключно рідною українською, цитата без редагування):- Доброго дня. Пробачте, що не відповідав. Зовсім зайнятий був через роботу. Все таке…Все в мене нормально. 19 травня був один рік, як я сюди переїхав.До речі, я Едмонтон трішки розглядаю на майбутнє. Там дешевше - і вчитись і жити. Не впевнений що там буду все життя. Я туди їздив у березні, непогано.»Кінець цитати.Примітка: Едмонтон це столиця провінції Альберта.



1. Очевидно по невнимательности, ошибка. Ю4Ю - это программа по приему украинских беженцев в США.

2. По примеру своих родственников, можете не рекомендовать Эдмонтон.

Места в которых дешево жить обычно имеют трудности с поиском работы.

Разве что этот парень не хоккеист. Эдмонтон славится своим клубом НХЛ. Эдмонтон ойлерз. Впрочем, практически любой канадский город может этим похвастаться.

И небольшой город Калгари - Калгари Флеймз и самые большие

Торонто - Торонто Мейпл Ливз

Ванкувер - Ванкувекр Кэнакс

Монриаль - Монреаль Канадиенс

И даже маленький городок Оттава (столица Канада) имеет свой клуб Оттава Сенаторз.

Хоккей - это национальная гордость и национальное увлечение практически всех канадцев.

Моя учительница Инглиша в Киеве, афроканадка, - фанатка Торонто Мейпл Ливз. Живет в пригороде Торонто.

Отвлекся, сам был неравнодушен к хоккею.

Да, так вот, если не "попал в струю", то жить в маленьких городка тоскливо и тяжело найти хорошо оплачиваемую работу.

В больших городах жить дорого, но и доходы соответствующие.

Не фоне того, что, по многочисленным сигналам, украинцам стало тяжело найти работу, надо ехать в Торонто или Ванкувер. И искать работу там.

ИМХО. 1. Очевидно по невнимательности, ошибка. Ю4Ю - это программа по приему украинских беженцев в США.2. По примеру своих родственников, можете не рекомендовать Эдмонтон.Места в которых дешево жить обычно имеют трудности с поиском работы.Разве что этот парень не хоккеист. Эдмонтон славится своим клубом НХЛ. Эдмонтон ойлерз. Впрочем, практически любой канадский город может этим похвастаться.И небольшой город Калгари - Калгари Флеймз и самые большиеТоронто - Торонто Мейпл ЛивзВанкувер - Ванкувекр КэнаксМонриаль - Монреаль КанадиенсИ даже маленький городок Оттава (столица Канада) имеет свой клуб Оттава Сенаторз.Хоккей - это национальная гордость и национальное увлечение практически всех канадцев.Моя учительница Инглиша в Киеве, афроканадка, - фанатка Торонто Мейпл Ливз. Живет в пригороде Торонто.Отвлекся, сам был неравнодушен к хоккею.Да, так вот, если не "попал в струю", то жить в маленьких городка тоскливо и тяжело найти хорошо оплачиваемую работу.В больших городах жить дорого, но и доходы соответствующие.Не фоне того, что, по многочисленным сигналам, украинцам стало тяжело найти работу, надо ехать в Торонто или Ванкувер. И искать работу там.ИМХО. rjkz

Повідомлень: 16680 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 7 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 19:52 Кочевник написав: rjkz написав: Кочевник написав: Самому зізнатися позорно? Самому зізнатися позорно?



Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.

Я думал это игра такая, типа викторины.

Давай и о тебе поговорим.

Как дела?

Что сегодня на обед ел? Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.Я думал это игра такая, типа викторины.Давай и о тебе поговорим.Как дела?Что сегодня на обед ел?

Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.

Сподіваєшся на вседозволеність? Замість того щоби надати відповідь по темі ти переводиш все в офтоп.Сподіваєшся на вседозволеність?



Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя.

Иначе не задавал глупый вопрос.

Напомню, я не скрываю и не скрывал.

1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.

2. Выучил английский с полного нуля.

3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины.

4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей.

5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня?

Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться?

Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще. Ты наверное тут редко появляешься даже в виде читателя.Иначе не задавал глупый вопрос.Напомню, я не скрываю и не скрывал.1. В 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.2. Выучил английский с полного нуля.3. Несколько лет поисков и подготовки позволили мне с семьей эмигрировать из Украины.4. Живу и работаю в НЙ. Жена учится и занимается вссеми вопросами детей.5. В каком месте в этой истории есть намек, что я собираюсь возвращаться или что-то делать, что оторвет меня от семьи и что она будет делать без меня?Для чего я эмигрировал? Для того, чтобы то, из-за чего я уехал, когда настало, вернуться?Я понимаю, что не выгляжу рыцарем в блестящих доспехах на белом коне, но и в маразм вроде как не впал еще. rjkz

Повідомлень: 16680 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8358 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 7 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 21:27 rjkz написав: 1. Очевидно по невнимательности, ошибка. Ю4Ю - это программа по приему украинских беженцев в США. 1. Очевидно по невнимательности, ошибка. Ю4Ю - это программа по приему украинских беженцев в США.

Да, я оговорился: вместо U4U надо CUAET.

У меня плотная программа: путешествую по Франции. Калейдоскоп событий. Да, я оговорился: вместо U4U надо CUAET.У меня плотная программа: путешествую по Франции. Калейдоскоп событий. akurt

Повідомлень: 9702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 22:12 rjkz написав: Разве что этот парень не хоккеист. Эдмонтон славится своим клубом НХЛ. Эдмонтон ойлерз. Впрочем, практически любой канадский город может этим похвастаться.

Разве что этот парень не хоккеист. Эдмонтон славится своим клубом НХЛ. Эдмонтон ойлерз. Впрочем, практически любой канадский город может этим похвастаться.

Ні, не хокеїст.

Хлопець додав ще таке:

- Я працюю 4 дні на тиждень, але змін в мене 5. У четвер працюю увесь день.

Авто не маю. Воно не потрібно мені. Мені до роботи 30хв пішки або 30хв автобусом.

Тому поки не жаліюсь…

Сподіваюсь у вересні піти у high school. Для університету або коледжу треба це закінчити…



Я уважаю, що плани правильні. Ні, не хокеїст.Хлопець додав ще таке:- Я працюю 4 дні на тиждень, але змін в мене 5. У четвер працюю увесь день.Авто не маю. Воно не потрібно мені. Мені до роботи 30хв пішки або 30хв автобусом.Тому поки не жаліюсь…Сподіваюсь у вересні піти у high school. Для університету або коледжу треба це закінчити…Я уважаю, що плани правильні. akurt

Повідомлень: 9702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2139214021412142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless