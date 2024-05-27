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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 08:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна

У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.
Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:09

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:У цього Буренка всі такі герої і випуски, якщо його дивитися - то найкраща країна для еміграції - Україна

У цього Буренка, якщор дивитись - найкращі країни для еміграції то Швеція, а ніяк не Україна.
Але ви можете поглядіти самі як воно скрізь у час капіталізму.

Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.
Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції:
з того що знаю:
високі податки і ціни,
складна мова і менталітет,
складні погодні умови,
засилля мусульман,
багато криміналу (виходить з попереднього пункту).

Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...
В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....
Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...

  BIGor написав:Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...
Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
  BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.
https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro
Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси
https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT
якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:46

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...
В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....
Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...

  BIGor написав:Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...
Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
  BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.
https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro
Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси
https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT
якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:49

  Bolt написав:
  dimo_0n написав:
  BIGor написав:Навіть якщо обирати Болгарію (яка не дуже добра для еміграції) чи Швецію - обрав би Болгарію.

Болгарію? Це ж цигани...
В мене там є частка у бізнесі, зайшли з хлопцями у 2021-му... уж повірте... Наши ще там роблять, а місцеві....
Але так, все дешево в порівнянні з Швецією. Та мало чим відрізняється від нас - так само богато совка...

  BIGor написав:Ті випуски які я дивився - Беренок і його гості ітльки і обсирали країни еміграції.

Та то ви дивились тих, що повернулися...
Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
  BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.
https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro
Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси
https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT
якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏
а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:36

  flysoulfly написав:
  Bolt написав:Та то ви дивились тих, що повернулися...
Там я дивився про Аргентину наче, коли дівчіна каже - що сумку привязати до стілця у кафе - це норма, бо можуть підбігти, смикнути та втікти. Але для неї це ОК, та саме ця країна лучша для ії життя ))) Але як на мене - це треш ))
  BIGor написав:Швецію обов'язково подивлюсь, але вважаю її не дуже доброю країною для еміграції

Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.
https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro
Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси
https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT
якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ха-ха вже в Польші загон в Болгарський бетон вкотре почався, удячи з преси. Навались, квартири на берегу моря по 30 кілоєвро. 😏
а шо люди даже с Харькова/Запорожья/Днепра тотально не скупают на Болгарии? Шото еще пооставалось для нас-нищебродов?[/quote]
Та там вже по третьому разу перепродують.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  dimo_0n написав:Я скажу так - якщо грошей немає та не передбачається - то погано скрізь буде. А ось Лагом у Швеції - це те що мене приваблює.
https://youtu.be/LPkGzz4nlwc?si=gowpTOfwlo8bRQro
Також у Буренка є випуск про хлопака з Одеси
https://youtu.be/9uExAAXm7k4?si=L4A8m0uVLA9uXubT
якій мав мережу СТО. Все продав, звалив у Стокгольм, працює на Порше механіком, ЗП щось біля 3К євро. Ще раз - людина яка мала мережу СТО, а зараз працює на СТО Порш за 3К євро - кайфує від життя. Я мабуть так би не зміг... А він може.

Ну кайфувати з 3К євро в Швеції які трохи більше мінімалки - не знаю, таке собі.
Подивлюсь випуск як буде вільний час і напишу більш обгрунтований відгук.
BIGor
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  #<1 ... 2140214121422143
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