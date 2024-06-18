Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49
Re: Еміграція, заробітчанство
І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)"
Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:24
І де знайти (і скільки їм заплатити) стільки сінйорів-помідорів на всі руки майстрів що кожну китайську блоху бе
На словах, у кожного прапорщика успішні долярчики можуть замінити одне одного із дабл резервуванням в копанні окопів та носінні "кабанчиків".
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:20
Re: Еміграція, заробітчанство
зустрів таку цитату
так що приклади пана Akurta, на жаль, підтверджуються...
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:24
мають. але в житті буває по-різному
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38
Для тих, у кого діти - абітурієнти.
Отримав щойно спеціальну розсилку новин освіти:
The 2024 Best Graduate Engineering Schools Rankings are now available!
Search through the list of schools to find the one that is right for you. Log into your USN Education account to save your favorites.
Такий рейтинг дуже допомагає у вибої місця навчання.
Перші три місця:
The best engineering schools offer graduate programs designed to deepen engineering skills and expand career options. These programs marry technical curriculum with a background in professional skills like management, finance and communication.
#1 Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA
#2 Stanford University
Stanford, CA
#3 University of California, Berkeley
Berkeley, CA
Поки ви роздумуєте, інші люди не роздумують.
Номер 1 - не знаю, не мав відношення.
Номер 2 - Stanford university - цей університет узгодив запрошення нашій дівчині на стажування на один місяць в липні. Безкоштовно.
Я відвідав цей університет в квітні.
Номер 3 - University of California - Berkeley - останній раз відвідував давно - здається в 2013 році. Сподіваюся відвідати в серпні, коли здійсню черговий візит в США.
Повний список з необхідними даними є на сайті
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