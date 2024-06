Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38

Для тих, у кого діти - абітурієнти.Отримав щойно спеціальну розсилку новин освіти:The 2024 Best Graduate Engineering Schools Rankings are now available!Search through the list of schools to find the one that is right for you. Log into your USN Education account to save your favorites.Такий рейтинг дуже допомагає у вибої місця навчання.Перші три місця:The best engineering schools offer graduate programs designed to deepen engineering skills and expand career options. These programs marry technical curriculum with a background in professional skills like management, finance and communication.#1 Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA#2 Stanford UniversityStanford, CA#3 University of California, BerkeleyBerkeley, CAПоки ви роздумуєте, інші люди не роздумують.Номер 1 - не знаю, не мав відношення.Номер 2 - Stanford university - цей університет узгодив запрошення нашій дівчині на стажування на один місяць в липні. Безкоштовно.Я відвідав цей університет в квітні.Номер 3 - University of California - Berkeley - останній раз відвідував давно - здається в 2013 році. Сподіваюся відвідати в серпні, коли здійсню черговий візит в США.Повний список з необхідними даними є на сайті