#<1 ... 2178217921802181 Додано: Нед 23 чер, 2024 15:54 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно? давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно?

Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників. Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників.

100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.



й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй 100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй

не айті а епік не айті а епік flyman

Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку). Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку).

Bigdata то Bigdata, там свої моделі (map-reduce) і свої технології (Hadoop). А декому треба й звичайні дані обробити (поки їх ще мегабайти, а не гігабайти) банальним Pandas чи Excel. Щодо статистики, то її справді треба розуміти.



Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.

Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала. Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.

А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?

Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо. А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?Пи. Си.и, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.

Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала. Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.

А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?

Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо. А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?Пи. Си.и, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.

лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить) лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить)

Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.

Так квалифицированный специалист со знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине.

А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом. Таксо знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине.А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом.



Я не конкретно про себя писал.

Я работаю фуллтайм и по контракту.

Насколько мне удалось выяснить, на моей позиции лучше меня не было за все время. Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.

Работодатель - не фонтан. Не зарплата меня держит, а общий "паттерн".

Не хочу тут расписывать, но мне очень удобно в плане семейных обстоятельств.



А, ну и контракт - такая себе бумажка.

Защита от увольнения - юнион, а не конетракт.

Вы должны правильно реагировать.

Абзацы 1-2-3 реально гениальные.

Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.

Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.



P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте». Sir rjkz!Вы должны правильно реагировать.Абзацы 1-2-3 реально гениальные.Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».



Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.

Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.

Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.

Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.

Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.

Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.

А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.

Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.

Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.

И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.



Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.

В США вести бизнес и с банками намного проще.

Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.

Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.

Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.

Да что я объясняю?

Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м. Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.В США вести бизнес и с банками намного проще.Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.Да что я объясняю?Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м.

є один ньюанс,

в Європі де високі податки працюватимуть навідчепись, напр. клієнт з США і робочий день там, коли тут уже бізнес години закінчилися, а в п"ятницю, взагалі люди кажуть, що на планьорку не чекайте, так як в нас скорочений робочий день і в 15:00 нас нема в офісі, а в будні дні на планьорки на 18:00 теж через раз, так як WLB, то діти зі школи, то до дохтора, то жінку підвезти ... так і кажуть американському клієнту, сорян кальтче-діференц, ви не думайте, що ми будем рвати опу як у вас прийнято в Америці є один ньюанс,в Європі де високі податки працюватимуть навідчепись, напр. клієнт з США і робочий день там, коли тут уже бізнес години закінчилися, а в п"ятницю, взагалі люди кажуть, що на планьорку не чекайте, так як в нас скорочений робочий день і в 15:00 нас нема в офісі, а в будні дні на планьорки на 18:00 теж через раз, так як WLB, то діти зі школи, то до дохтора, то жінку підвезти ... так і кажуть американському клієнту, сорян кальтче-діференц, ви не думайте, що ми будем рвати опу як у вас прийнято в Америці



Может ты не внимательно читал, люди - не айти.

Чувак нефть возит или нефтепродукты на траке.

В Украине был офицером.

Бизнес - покупать в Канаде, продавать в Украине.

News from USA



Еміграція українців - за даними Вікіпедії - вже п"ята хвиля - не проходить "просто так".

Наші люди здорові та активні. Не замучені безкоштовною "західною медициною".

На днях в родині приятелів - українців - в США народилася чергова дитина.



Також на днях в Філадельфію прибула родина з Анталії - за Програмою U4U.

Цікаво, що з трьох дітей одна народилося в Туреччині.

Щось мені підказує. що буде четверте - але вже в США...



