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slonomag написав:У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются
Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.
slonomag написав:так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.
Дюрі-бачі написав:Колега, який захищався і працював в Франції завжди каже "потрібно на роботі працювати в пів сили". Каже, що колеги сварились, якщо робив всю роботу за 4-5 годин, а потім "плював в стелю". Казали, що шеф побачить і його звільнить, а їм підніме план...
Стара школа. Керівники, які вимірюють віддачу та вартість працівників в годинах. На щастя, є й нормальні фірми, де цінують креативність та справність, а не кількість годин перед монітором.
Faceless написав:Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили
Так якщо більше зробити - та більше не заплатять. P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку. Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
Faceless написав:Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили
Так якщо більше зробити - та більше не заплатять. P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку. Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд.
Дюрі-бачі написав:Так якщо більше зробити - та більше не заплатять. P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку. Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд.
Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим
1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне. 2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується. 3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?
Серед тих країн, які прийняли українців, трохи осторонь стоїть Велика Британія. Спілкуюся з двома родинами українців там. Однією з перших у Велику Британію попала пані Наталя з дочкою. Можливо, десь у Франції українці і працюють так, щоби не працювати. У Великій Британії пані Наталя пішла працювати бухгалтером вже на третій день. Паралельно працювала віддалено на київську компанію. Три дні тому закінчила курси англійської мови (навчання було щоденним). А вчора закінчила черговий клас школи її дочка. Цікавий контраст: приятелі живуть в селі під Львовом та не ходять їх діти в сільську нову (!) побудовану в райцентрі 2 роки тому школу (на відкритті був президент): возять почергово дві родини дітей в ліцей, за який платять по 5000$ неоподаткованих щорічно.
Ось враження пані Наталі: «Сльози... Ні! Багато сліз! Сьогодні ми покидаємо поріг нашої найкращої, маленької школи church of England school. Два роки тому нас прийняли, маленьких, наляканих, без знання мови. Комунікації всі зводилися лише до "yes" та "no". Але безмежна допомога вчителів і учнів, щоденні заняття, уроки релігії по п'ятницях змінили нас кардинально. Це навіть не можна назвати класом, це маленька сім'я. Дітки дуже дружні, їх вчать любити і доглядати за меншими. Нам сумно, бо ми йдемо до старшої школи і наші шкільні шляхи розійдуться з іншими classmates. Діти, нехай же розійдуться лише шкільні доріжки, а по життю ви будете найкращим друзями.» Наведено без редагування.
P.S. Школа реально сільська: в класі 12 дітей: 10 дівчат і 2 хлопця. І ніхто не возить на новенькому WV в ліцей в центр великого міста щоби заплатити по 5000$ за ліцей…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 лип, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне. 2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується. 3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?
По 1 пункту, дуже контроверсійна заява, влітку набагато менше людей, хоча і графіки транспорту скорочені до літніх. Для 1 млн. мегаполіса метро точно потрібно, інакше всі будуть стояти в заторах, бо поляки дуже ліниві .
По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!
Ще чув інтервью одного міністра (Minister Rozwoju i Technologii - Krzysztof Paszyk), короче він сказав типу такого "що полякам не важливо яка ціна квартири при купівлі, голове кредитна можливість" Короче, недалеко вони пішли від наших Тищенків При владі такий самий шлак. Джерело: https://www.money.pl/banki/burza-w-siec ... 5952a.html
Burza w sieci po słowach ministra. Cena mkw nie jest głównym problemem?
ПС і ще ці чуваки навчилися використовувати фабрики троллів, коменти всі засипали своїми троллями.