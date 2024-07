Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2211221222132214 Додано: Чет 25 лип, 2024 20:23 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются

Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.

slonomag написав: так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее. так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.

Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні. Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні. Denik Повідомлень: 3197 З нами з: 23.02.09 Подякував: 660 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 20:57 Дюрі-бачі написав: Колега, який захищався і працював в Франції завжди каже "потрібно на роботі працювати в пів сили". Каже, що колеги сварились, якщо робив всю роботу за 4-5 годин, а потім "плював в стелю". Казали, що шеф побачить і його звільнить, а їм підніме план... Колега, який захищався і працював в Франції завжди каже "потрібно на роботі працювати в пів сили". Каже, що колеги сварились, якщо робив всю роботу за 4-5 годин, а потім "плював в стелю". Казали, що шеф побачить і його звільнить, а їм підніме план...

Стара школа. Керівники, які вимірюють віддачу та вартість працівників в годинах. На щастя, є й нормальні фірми, де цінують креативність та справність, а не кількість годин перед монітором. Стара школа. Керівники, які вимірюють віддачу та вартість працівників в годинах. На щастя, є й нормальні фірми, де цінують креативність та справність, а не кількість годин перед монітором. Gastarbaiter Повідомлень: 3276 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 21:04 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили

Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.

P.S. він там працював в обсерваторії. Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.P.S. він там працював в обсерваторії. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3504 З нами з: 29.07.22 Подякував: 604 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 21:09 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили

Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.

P.S. він там працював в обсерваторії. Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.P.S. він там працював в обсерваторії. Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.

Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху Faceless

Модератор Повідомлень: 35043 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7999 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 21:36 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили

Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.

P.S. він там працював в обсерваторії. Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.P.S. він там працював в обсерваторії. Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.

Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху



Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд. Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд. finuser521

Повідомлень: 85 З нами з: 29.06.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 21:51 Еміграція, заробітчанство finuser521 написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.

P.S. він там працював в обсерваторії. Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.

Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху



Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд. Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд. Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим Faceless

Модератор Повідомлень: 35043 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7999 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:06 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.

2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.

3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах? Gastarbaiter Повідомлень: 3276 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:09 Faceless написав: Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим

В США шеф працює про 12-14 годин щоденно. Як то кажуть поляки, "я пєрдолє". В США шеф працює про 12-14 годин щоденно. Як то кажуть поляки, "я пєрдолє". Gastarbaiter Повідомлень: 3276 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:48



New’s from Great Britain



Серед тих країн, які прийняли українців, трохи осторонь стоїть Велика Британія. Спілкуюся з двома родинами українців там.

Однією з перших у Велику Британію попала пані Наталя з дочкою.

Можливо, десь у Франції українці і працюють так, щоби не працювати.

У Великій Британії пані Наталя пішла працювати бухгалтером вже на третій день. Паралельно працювала віддалено на київську компанію.

Три дні тому закінчила курси англійської мови (навчання було щоденним).

А вчора закінчила черговий клас школи її дочка.

Цікавий контраст: приятелі живуть в селі під Львовом та не ходять їх діти в сільську нову (!) побудовану в райцентрі 2 роки тому школу (на відкритті був президент): возять почергово дві родини дітей в ліцей, за який платять по 5000$ неоподаткованих щорічно.







Ось враження пані Наталі:

«Сльози... Ні! Багато сліз! Сьогодні ми покидаємо поріг нашої найкращої, маленької школи church of England school. Два роки тому нас прийняли, маленьких, наляканих, без знання мови. Комунікації всі зводилися лише до "yes" та "no". Але безмежна допомога вчителів і учнів, щоденні заняття, уроки релігії по п'ятницях змінили нас кардинально. Це навіть не можна назвати класом, це маленька сім'я. Дітки дуже дружні, їх вчать любити і доглядати за меншими. Нам сумно, бо ми йдемо до старшої школи і наші шкільні шляхи розійдуться з іншими classmates. Діти, нехай же розійдуться лише шкільні доріжки, а по життю ви будете найкращим друзями.»

Наведено без редагування.



P.S. Школа реально сільська: в класі 12 дітей: 10 дівчат і 2 хлопця. І ніхто не возить на новенькому WV в ліцей в центр великого міста щоби заплатити по 5000$ за ліцей… Еміграція, заробітчанствоNew’s from Great BritainСеред тих країн, які прийняли українців, трохи осторонь стоїть Велика Британія. Спілкуюся з двома родинами українців там.Однією з перших у Велику Британію попала пані Наталя з дочкою.Можливо, десь у Франції українці і працюють так, щоби не працювати.У Великій Британії пані Наталя пішла працювати бухгалтером вже на третій день. Паралельно працювала віддалено на київську компанію.Три дні тому закінчила курси англійської мови (навчання було щоденним).А вчора закінчила черговий клас школи її дочка.Цікавий контраст: приятелі живуть в селі під Львовом та не ходять їх діти в сільську нову (!) побудовану в райцентрі 2 роки тому школу (на відкритті був президент): возять почергово дві родини дітей в ліцей, за який платять по 5000$ неоподаткованих щорічно.Ось враження пані Наталі:«Сльози... Ні! Багато сліз! Сьогодні ми покидаємо поріг нашої найкращої, маленької школи church of England school. Два роки тому нас прийняли, маленьких, наляканих, без знання мови. Комунікації всі зводилися лише до "yes" та "no". Але безмежна допомога вчителів і учнів, щоденні заняття, уроки релігії по п'ятницях змінили нас кардинально. Це навіть не можна назвати класом, це маленька сім'я. Дітки дуже дружні, їх вчать любити і доглядати за меншими. Нам сумно, бо ми йдемо до старшої школи і наші шкільні шляхи розійдуться з іншими classmates. Діти, нехай же розійдуться лише шкільні доріжки, а по життю ви будете найкращим друзями.»Наведено без редагування.P.S. Школа реально сільська: в класі 12 дітей: 10 дівчат і 2 хлопця. І ніхто не возить на новенькому WV в ліцей в центр великого міста щоби заплатити по 5000$ за ліцей… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 лип, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9843 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3642 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:00 Gastarbaiter написав: 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.

2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.

3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах? 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?

По 1 пункту, дуже контроверсійна заява, влітку набагато менше людей, хоча і графіки транспорту скорочені до літніх. Для 1 млн. мегаполіса метро точно потрібно, інакше всі будуть стояти в заторах, бо поляки дуже ліниві .



По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!



Ще чув інтервью одного міністра (Minister Rozwoju i Technologii - Krzysztof Paszyk), короче він сказав типу такого "що полякам не важливо яка ціна квартири при купівлі, голове кредитна можливість"

Короче, недалеко вони пішли від наших Тищенків При владі такий самий шлак.

Джерело: https://www.money.pl/banki/burza-w-siec ... 5952a.html

Burza w sieci po słowach ministra. Cena mkw nie jest głównym problemem?

ПС і ще ці чуваки навчилися використовувати фабрики троллів, коменти всі засипали своїми троллями. По 1 пункту, дуже контроверсійна заява, влітку набагато менше людей, хоча і графіки транспорту скорочені до літніх. Для 1 млн. мегаполіса метро точно потрібно, інакше всі будуть стояти в заторах, бо поляки дуже лінивіПо 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!Ще чув інтервью одного міністра (Minister Rozwoju i Technologii - Krzysztof Paszyk), короче він сказав типу такогоКороче, недалеко вони пішли від наших ТищенківПри владі такий самий шлак.Джерело:ПС і ще ці чуваки навчилися використовувати фабрики троллів, коменти всі засипали своїми троллями. BIGor

Повідомлень: 9152 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2211221222132214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор