так там про операторів БПЛА тільки. Навіщо для цього брати людину, у якої наприклад досвід мобільної розробки на Swift 5 років умовно? Щоби що? Якійсь просто безлад.



Вище вже написали, що просто люди треба толкові які знають пару команд в екселі типу ВПР чи ПСТР.

Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.

З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу

З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу Faceless

Дюрі-бачі написав: , наче згенерував те, що треба.



в даному випадку так, а ось таке:

44.9-Z

44.22-X

44.61-Z



віндовс експлорер сортує так, тобто розуміє 2 цифри після крапи,

а вбудовані функції порівнюють по одному символу і 44.9 виходить вкінці. А якщо формати ще різні, то може бути і самому швидше написати. Ось згенерував усе як потрібно, вставив і увімкнув, трішки дофіксив сортування і готово.



в даному випадку так, а ось таке:
44.9-Z
44.22-X
44.61-Z
віндовс експлорер сортує так, тобто розуміє 2 цифри після крапи,
а вбудовані функції порівнюють по одному символу і 44.9 виходить вкінці. А якщо формати ще різні, то може бути і самому швидше написати. Ост згенерував усе як потрібно, вставив і увімкнув, трішки дофіксив сортування і готово.

Але розмова то була про замінить і що він все сам буде робити, то може і буде але не замінить, потрібно буде якийсь кожаний перед ним перевіряти чи воно те що треба)

Давно йшов з відношенням?

В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення.

Давно йшов з відношенням?

В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення. Давно йшов з відношенням?В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення. _Mykola_ Повідомлень: 5047 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 12:09 Re: Еміграція, заробітчанство _Mykola_ написав: Faceless написав: Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.

З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.

Давно йшов з відношенням?

В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення. Давно йшов з відношенням?В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення.

От десь пару місяців тому пішов, десь в кінці травня.

News from USA

Отримав уточнення щодо графіка роботи наших українців в компанії Amazon в штаті California, IT-ники:



News from USA



Отримав уточнення щодо графіка роботи наших українців в компанії Amazon в штаті California, IT-ники:

- робота в офісі 3 дня на тиждень;

- 5-ти денний робочий тиждень; з 9-00 до 17-30.

- безкоштовна зарядка автівок Tesla на території парковок офісів. Такі авто вже мають всі співробітники: поки ти на роботі - авто заряджається.



Зараз живуть в орендованих квартирах 1-bеdroom за ціною в середньому 3000 доларів на місяць.

Інтенсивно шукають можливість та варіанти переїзду в приватні будинки - там орендна плата може складати 4000 доларів на місяць і більше, шукають до 4000.

Цікаво, що є робота для ІТ-ників в двох філіях компанії в штаті Texas: в містах Houston та Austin.



х х х

Стажування нашої українки - з метою підтвердження медичного диплома - в Stanford University (пройшло 2 тижня з 4-х):

- дуже важко і одночасно дуже цікаво та пізнавально.

- стажування безкоштовне (є транспортні витрати).

практично всі лікарі, які працюють в госпіталі Stanford University, мешкають в містечку Palo Alto та добираються на роботу виключно роверами. Ніяких модних в Україні чорних Мерседесів-кубик з номерами 7777, Mercedes-Maybach S-Класс, BMW M3 G80/G81 або INFINITI QX80 2024 ... Ровер, ровер і ще раз ровер - незалежно від посади та "статусу"...

Трошки про "відсутність корупції" в Європі:

на очистку Сени виділили 1,5 млрд. євро. Змагання з тріатлону перенесли, бо у воді плаває сміття... І жодна газета не пише про "корупційні схеми" чи "велике водівництво"

на очистку Сени виділили 1,5 млрд. євро. Змагання з тріатлону перенесли, бо у воді плаває сміття... І жодна газета не пише про "корупційні схеми" чи "велике водівництво" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.07.22 Подякував: 612 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 18:04 Дюрі-бачі написав: Трошки про "відсутність корупції" в Європі:

на очистку Сени виділили 1,5 млрд. євро. Змагання з тріатлону перенесли, бо у воді плаває сміття... І жодна газета не пише про "корупційні схеми" чи "велике водівництво" Трошки про "відсутність корупції" в Європі:на очистку Сени виділили 1,5 млрд. євро. Змагання з тріатлону перенесли, бо у воді плаває сміття... І жодна газета не пише про "корупційні схеми" чи "велике водівництво"

The river was deemed clean enough for the swimming competitions following a series of tests in earlier this month but heavy rainfall in France's capital over the past 48 hours appears to have set that back.

То вони повинні були на дощових каналах очисні споруди зробити?

