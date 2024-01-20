Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане Флаймане, якщо вже розмістили, то напишіть причину або на що саме ви звернули увагу? Або нам на що звернути увагу? Можливо, вас здивувало, що люди у Франції вчать французьку? Можливо, вас здивувало, що афганець не міг здати французьку з першого разу? Можливо, вас ввела в шок оплата людині премії за вивчення французськоі трохи менше за 5€ за кожну годину (звертаю увагу: це не він платить, а йому платять)? (До речі за ці гроші у Франції можна перекусити. або купити дюжину устриць, або одну - дві пляшки вина). Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)? Реально цікаво.
BIGor написав:Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.
Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В. Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет. Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с). Якась же ідея була виставити це відео? Що ми повинні з нього дізнатися?
BIGor написав:Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.
Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В. Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет. Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с). Якась же ідея була виставити це відео? Що ми повинні з нього дізнатися?
що фінансування мовних курсів надалі призупинено, але не тим хто встиг (напр., хто не чекав коли закінчиться літо)
Ну ось, нарешті розібралися: для НОВЕНЬКИХ Програму зупинено. Автор відео вимовляє геніальну фразу: "Все треба робити вчасно..."
Правда, автор відео може не все знати. Ось що написано на офіційному сайті: "Управління імміграції та інтеграції Франції (OFII) пропонує безкоштовні курси французької мови для іноземців, які легально проживають у Франції та підписали договір про прийом та інтеграцію. Ці курси призначені для людей, які отримали статус біженця, або іноземців, які отримали дозвіл на проживання з гуманітарних причин."
Також про муніципальні курси: "Деякі муніципалітети та регіони пропонують безкоштовні курси французької мови для дорослих іноземців, які проживають на їхній території. Ці курси, як правило, відкриті для всіх іноземців, незалежно від їх статусу, і мають на меті полегшити їхню мовну та соціальну інтеграцію." Джерело (матеріал за 20.01.24): https://clic-campus.fr/existe-t-il-des- ... %A9gration.
Якщо перейти ан офіційний сайт Управління міграційної служби Франції, завантажити сторінку англійською, то можна прочитати, що курси для рівня А1 гарантуються всім іноземцям: Learning French is an essential condition in being able to be integrated in France. If your language level which was assessed during your reception visit is below level A1 of the Common European Framework of Reference for languages (CEFRL), you must undergo language training.
А далі що? At the end of the mandatory training, you will have the possibility to continue your language programme up to the A1 and B1 levels of CECRL in speaking.
Які варіанти? For that purpose, you are offered with two modules: A 100 hour programme to reach level A2. It is the required level for a resident card. This module is open for signatories having achieved the A1 level. A 50 hour programme to reach the B1 level in speaking. It is the required level for obtaining the French citizenship. It is open for signatories having achieved the A2 level.
От - от: я там вище доповнив текст - прочитайте. Тепер остаточно розібралися...
Це те, про що неодноразово писалося на цій гілці і у що ніяк не можуть повірити наші люди: - США - це конгломерат/союз РІЗНИХ держав (штатів) з різними законами. І різними Програмами для людей. - Канада - це конгломерат/союз різних держав (провінцій) з різними законами у ВСІХ без виключення сферах. - Франція так само: різні провінції мають різні Програми. Автор відео вище - розказав про провінцію Нормандія. Це на півночі Франції. Особлива провінція з особливим кліматом. І особлива провінціальна програма.
А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет. Вбило питання про графік бомбардувань...
Дюрі-бачі написав:А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет. Вбило питання про графік бомбардувань...
Дюрі-бачі написав:А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет. Вбило питання про графік бомбардувань...
Та бачу, що у Львові теж побільшало кольорової студоти в р-мі меду. В перші тижні війни їх доволі багато евакуйовувалось через Львівський жд вокзал.