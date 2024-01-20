Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2230223122322233> Додано: Пон 05 сер, 2024 16:28 Пане Флаймане, якщо вже розмістили, то напишіть причину або на що саме ви звернули увагу?

Або нам на що звернути увагу?

Можливо, вас здивувало, що люди у Франції вчать французьку?

Можливо, вас здивувало, що афганець не міг здати французьку з першого разу?

Можливо, вас ввела в шок оплата людині премії за вивчення французськоі трохи менше за 5€ за кожну годину (звертаю увагу: це не він платить, а йому платять)?

(До речі за ці гроші у Франції можна перекусити. або купити дюжину устриць, або одну - дві пляшки вина).

Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)?

Реально цікаво. akurt

Повідомлень: 9880 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3657 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)?

Реально цікаво. Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)?Реально цікаво.

Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.



В Польщі теж скоротили допомогу для нових біженців. Щедрий уряд Польщі тепер не буде давати гроші на фото для документів. Вартість таких послуг біля ужонду - 35 зл. Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.В Польщі теж скоротили допомогу для нових біженців. Щедрий уряд Польщі тепер не буде давати гроші на фото для документів. Вартість таких послуг біля ужонду - 35 зл. BIGor

Повідомлень: 9209 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 17:18 BIGor написав: Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.

Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.

Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В.

Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет.

Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с).

Якась же ідея була виставити це відео?

Що ми повинні з нього дізнатися? Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В.Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет.Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с).Якась же ідея була виставити це відео?Що ми повинні з нього дізнатися? akurt

Повідомлень: 9880 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3657 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 17:37 akurt написав: BIGor написав: Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.

Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.

Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В.

Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет.

Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с).

Якась же ідея була виставити це відео?

Що ми повинні з нього дізнатися? Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В.Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет.Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с).Якась же ідея була виставити це відео?Що ми повинні з нього дізнатися?

що фінансування мовних курсів надалі призупинено, але не тим хто встиг (напр., хто не чекав коли закінчиться літо) що фінансування мовних курсів надалі призупинено, але не тим хто встиг (напр., хто не чекав коли закінчиться літо) flyman

Повідомлень: 35897 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 18:06

Автор відео вимовляє геніальну фразу: "Все треба робити вчасно..."



Правда, автор відео може не все знати.

Ось що написано на офіційному сайті:

"Управління імміграції та інтеграції Франції (OFII) пропонує безкоштовні курси французької мови для іноземців, які легально проживають у Франції та підписали договір про прийом та інтеграцію. Ці курси призначені для людей, які отримали статус біженця, або іноземців, які отримали дозвіл на проживання з гуманітарних причин."



Також про муніципальні курси: "Деякі муніципалітети та регіони пропонують безкоштовні курси французької мови для дорослих іноземців, які проживають на їхній території. Ці курси, як правило, відкриті для всіх іноземців, незалежно від їх статусу, і мають на меті полегшити їхню мовну та соціальну інтеграцію."

Джерело (матеріал за 20.01.24):

https://clic-campus.fr/existe-t-il-des- ... %A9gration .



Якщо перейти ан офіційний сайт Управління міграційної служби Франції, завантажити сторінку англійською, то можна прочитати, що курси для рівня А1 гарантуються всім іноземцям:

Learning French is an essential condition in being able to be integrated in France.

If your language level which was assessed during your reception visit is below level A1 of the Common European Framework of Reference for languages (CEFRL), you must undergo language training.



А далі що?

At the end of the mandatory training, you will have the possibility to continue your language programme up to the A1 and B1 levels of CECRL in speaking.



Які варіанти?

For that purpose, you are offered with two modules:

A 100 hour programme to reach level A2. It is the required level for a resident card. This module is open for signatories having achieved the A1 level. A 50 hour programme to reach the B1 level in speaking. It is the required level for obtaining the French citizenship. It is open for signatories having achieved the A2 level.



Вивчаємо матчастину тут:

https://www.ofii.fr/en/procedure/accueil-integration/



P.S. Ой же ці "відосики"... Ну ось, нарешті розібралися: для НОВЕНЬКИХ Програму зупинено.Автор відео вимовляє геніальну фразу: "Все треба робити вчасно..."Правда, автор відео може не все знати.Ось що написано на офіційному сайті:"Управління імміграції та інтеграції Франції (OFII)Ці курси призначені для людей, які отримали статус біженця, або іноземців, які отримали дозвіл на проживання з гуманітарних причин."Також про муніципальні курси: "Деякі муніципалітети та регіони пропонують безкоштовні курси французької мови для дорослих іноземців, які проживають на їхній території. Ці курси, як правило, відкриті для всіх іноземців, незалежно від їх статусу, і мають на меті полегшити їхню мовну та соціальну інтеграцію."Джерело (матеріал за 20.01.24):Якщо перейти ан офіційний сайт Управління міграційної служби Франції, завантажити сторінку англійською, то можна прочитати, щоLearning French is an essential condition in being able to be integrated in France.If your language level which was assessed during your reception visit is below levelof the Common European Framework of Reference for languages (CEFRL), you must undergo language training.At the end of the mandatory training,up to thelevels of CECRL in speaking.For that purpose, you are offered with two modules:A 100 hour programme to reach level A2. It is the required level for a resident card. This module is open for signatories having achieved the A1 level.It is the required level for obtaining the French citizenship. It is open for signatories having achieved the A2 level.Вивчаємо матчастину тут:Ой же ці "відосики"... Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 сер, 2024 18:33, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9880 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3657 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 18:29 akurt написав: Ну ось, нарешті розібралися: для НОВЕНЬКИХ Програму зупинено.

Автор відео вимовляє геніальну фразу: "Все треба робити вчасно..." Ну ось, нарешті розібралися: для НОВЕНЬКИХ Програму зупинено.Автор відео вимовляє геніальну фразу: "Все треба робити вчасно..."

до того ж "головом а не ногом" (с) до того ж "головом а не ногом" (с) flyman

Повідомлень: 35897 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 18:31 От - от: я там вище доповнив текст - прочитайте.

Тепер остаточно розібралися...



Це те, про що неодноразово писалося на цій гілці і у що ніяк не можуть повірити наші люди:

- США - це конгломерат/союз РІЗНИХ держав (штатів) з різними законами. І різними Програмами для людей.

- Канада - це конгломерат/союз різних держав (провінцій) з різними законами у ВСІХ без виключення сферах.

- Франція так само: різні провінції мають різні Програми.

Автор відео вище - розказав про провінцію Нормандія.

Це на півночі Франції. Особлива провінція з особливим кліматом. І особлива провінціальна програма. akurt

Повідомлень: 9880 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3657 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 11:58 Re: Еміграція, заробітчанство А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.

Вбило питання про графік бомбардувань... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3551 З нами з: 29.07.22 Подякував: 616 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 12:22 Дюрі-бачі написав: А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.

Вбило питання про графік бомбардувань... А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.Вбило питання про графік бомбардувань... шпигуни шпигуни flysoulfly Повідомлень: 5222 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 294 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 13:04 Дюрі-бачі написав: А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.

Вбило питання про графік бомбардувань... А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.Вбило питання про графік бомбардувань...

Та бачу, що у Львові теж побільшало кольорової студоти в р-мі меду. В перші тижні війни їх доволі багато евакуйовувалось через Львівський жд вокзал. Та бачу, що у Львові теж побільшало кольорової студоти в р-мі меду. В перші тижні війни їх доволі багато евакуйовувалось через Львівський жд вокзал. Bolt Повідомлень: 3057 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2230223122322233> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ltava і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор