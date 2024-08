Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2241224222432244> Додано: Суб 10 сер, 2024 10:52

Сучасний 200 балів мабуть дорівнюють 140 (якщо перевести стару систему в сучасну), то, що було 30 років тому. Я малому допомагав готуватись до НМТ (він ще раз в тиждень до репетитора ходив) Тож розв'язував пробні варіанти. Труднощі викликало хіба останні завдання з параметром. В вртнуипі посидіти декілька вечера, подивитись відосики на Ютубі і думаю без проблем би робив.

Приклад, що я навів 2*200 це 2017 р. ЗНО. Хлопці з тих років вступу із зазначеними показниками вже по гуглах-хуавеях успішно працюють. Чи зараз НМТ 200 балів знецінились? Можливо, оскільки навіть кількісно їх стало більше. Думати, що 30 років тому умовна 3-ка відповідала теперішнім 200 це з розряду трава була зеленіша. Як правило 200-бальники ще і на олімпіадах себе непогано проявляють.

Наскільки пам'ятаю, то на тих же вступних іспитаз до Політеху були цілком складні завдання, що відповідали другому рівню склалносиі(з трьох) задачника Сканаві.

Наприклад повноцінні тригонометричні рівняння, а не те що було на НМТ типу: cos x/2 = 0

Я не пишц, що я фізику я спеціально готувався, просто для цікавості тест на компі пройшов.

До задач навіть не брався, можливо би і більше набрав.

Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?



тобто Ви заявляєте, що побудована система освіти непотрібна? Що наприклад двійочник після бурси стане відмінним програмістом?

а що таке чисте ИТ? зараз під ІТ розуміють зовсім різні спеціальності.



Мав на увазі програмістів. Кажуть там математика не дуже потрібна.

Мав на увазі програмістів. Кажуть там математика не дуже потрібна. Мав на увазі програмістів. Кажуть там математика не дуже потрібна.

як на мене, ті програмісти, які кодять бази даних та таке інше, без математичного складу розуму - важкувато.



ви ж розумієте, це все умовність. ви кажете програміст - на якій мові? C#? Java? Python? вже скільки мов програмування. можна не ERP систему робити, а якийсь сайтики збирати. навчання в ЗВО знайомить з основами. й до речі, а який там рівень викладання - викладач вже 30 років на кафедрі чи сеньйор з галери? скориш перше.



один з варіантів - починати роботу з тестувальника, а там далі як піде. й хоч тестувальники це початковий ступінь, є тестувальники які перевіряють взагалі логіку побудови програм - а це зовсім різний рівень. правда, це вже на серйозних галерах - в житті воно якось простіше



ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.



Стикався не тільки з нашою системою, а й з Казахстаном, США, Китаєм безпосередньо, Ірланідєю, Польщею, Чехією через знайомих. Проблеми майже всюди одні і ті ж (крім Китаю): молодь не хоче вчитись, а вчителі мало заробляють.



Faceless написав: Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років? Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років?

Це як зі спортом: потрібно щоб зійшлись природні дані і вгроблено купу часу на тренування.

Треба вчитися в «правильних місцях».

Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу.

Гадаю, з переліку країн вище варто виключити принаймні США.

Мабуть, і Ірландію.

Я через тиждень буду відвідувати Stanford university (16 та 17 серпня), з 19 серпня - University of California- Santa Cruz, University of California-San Francisco, San Jose State University - то викладачі отримують не 14 000 - 16 000 гривень на місяць (самі знаєте), а орієнтовно 350 000$ на рік.

Ідея оплати праці інша: «Ми прийняли на роботу найкращих та найуспішніших, найрозумніших. Приходь вчитися до нас: вони поділяться з тобою знаннями, щоби ти став найуспішнішим!»

А студенти вчать товсті книжки «як підірвані», бо хочуть вже під час практики (інтернатура) отримувати по 7 500$ на місяць…

Так що перелік вище можна трохи відредагувати…

Наприклад, університетські новини цих днів: точно не буде враження, що хтось не хоче вчитися (цього року прийнято на перший курс в цьому університеті 5 400 студентів), а викладачі мало грошей отримують:

