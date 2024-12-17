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Не там, где подавальщикам Торы в Синагоге "Золотая роза".
Интересно, о чем думает этот персонаж, если на ветке "Еміграція, заробітчанство" пишет о каких-то "Пивняках" которые - как можно наверное догадаться - живут или жили в его городе... Какие то "ЦО", "Термы", "Велички", "Гончары"... Ну оригинал... Всем законспектировать: "Величка", "Термы", "подавальщики гроба", "Горны", "Абыр", "Абыр", "Абыррр", "Абырвалг"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії. Еміграція, заробітчанство Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки: - супермаркет - касир - режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні. - зміна 12 годин. - оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину. - разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро; - податок для всіх однаковий - 35%. - прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.
Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно. Авто Мазда 6 привезли з України. Точно повернеться...
Уявімо, з рівняння прибрали безкоштовну комуналку і квартиру. Що він зі своєю 1124.37 євро там робитиме? Може, якесь соціяльне житло і знайде, і харчування з фудбанків і допомоги нужденним. Не думаю, що така халява надовго
У Австрії вже почали прикручувати. При цьому допомога тут була дуже номінальна 140 на дитину, 265 на дорослого плюс 330 на житло - на родину. Не розгуляєшся. Це не Німеччина, Норвегія або Фінляндія ) Проте з тих, у кого є машина - допомогу з 1 січня зніматимуть. У пенсіонерів почнуть вираховувати українські пенсії, ще можливо і заднім числом. Дуже жорстко починає бути - відчувається вплив результатів нещодавніх виборів.
Дякую, пане abeges, за цікаву інформацію. Враження, що прикручують гайки і в інших країнах. Вчора говорив з нашими у Франції, де я був восени: - на родину з двох осіб обіцяли виплачувати по 10.20€ на добу - фактично за місяць виплати складали не більше 100€. - відмінили безкоштовні для українців курси французької мови. - є тенденція до відміни для українців безкоштовного медичного страхування. Чи грошей в бюджеті немає, чи хочуть повернення українців додому… Ну в результати виборів теж: скинули премʼєр-міністра, сьогодні буцім-то нового призначати Макрон буде.
Цікаве відео вийшло на каналі Palmer Life від пана Андрія, який вже більше 2-х років мешкає в Канаді. Здивував реально: відпустку вирішив провести в Польщі, де він жив досить довго до переїзду в Канаду. Нагадаю, що починав він в Канаді дуже не просто, переїхав спочатку сам - без жінки та дочки, жив на підселенні в різних кімнатах, змінював місця роботи, хватався за все підряд, економив кожну копійку і все було дуже не просто. Спотикаася, падав, вставав, обтрушував негаразди та рухався вперед. Не всім відео від Андрія подобається (він уродженець чи Луцька, чи Рівного, в Польщі працював зварювальником), але уявлення про еміграцію та заробітчанство дає точне. https://youtu.be/pzpPBjvJbJQ?si=pRDxECvSo_AuWKxp
P.S. Чужі гроші не рахуємо, але в блокнот можемо записати: квиток з Ванкувера, де він живе, в Польщу туди і назад коштує орієнтовно 1000$ на людину. Крім того, зверніть увагу: він прилетів в гості до пана Павла, який відкрив в Польщі вже три перукарських салони…. Ну, пан Андрій, дивись і в Канаді відкриє… Зверніть увагу: на 6-їй хвилині пан Павло розказує, чим відрізняються перукарські салони його від польських: цікаве know-how. Ну в Канаді точно про таке і не чули…