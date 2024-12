Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Пон 16 гру, 2024 20:59 Re: Еміграція, заробітчанство Я так понимаю у этой учётки(нового оператора из Горловки) папа был бурятским шахтёром?

Еміграція, заробітчанство

Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:

- супермаркет - касир

- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.

- зміна 12 годин.

- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.

- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;

- податок для всіх однаковий - 35%.

- прибуток нетто: 1729,8-1729,8х0,35=1124,37 євро на місяць.



Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.

Авто Мазда 6 привезли з України.

Точно повернеться... Додаток до мого допису вище про те хто та як буде повертатися на прикладі Фінляндії.Зараз говорив з 24-х річним легінем - працює в супермаркеті в місті в 100 км від Хельсінки:- супермаркет - касир- режим роботи: 4 дня через 4 дня (фактично "день через день" щоби було зрозуміло). Наприклад, в грудні 2024 - 15 робочих днів. Ще 15 днів спить на канапі, бо рахується - гріх сказати - студентом одного з університетів в Україні.- зміна 12 годин.- оплата - мінімалка - досвіду немає - 9,61 євро за годину.- разом брутто: 15х12х9,61=1729,8 євро;- податок для всіх однаковий - 35%.- прибуток: 1729,8-1729,8х0,35=Нагадаю: нову квартиру від Уряду Фінляндії отримали безкоштовно, в квартиру отримали все безкоштовно до простирадла та рушників, комуналка безкоштовно.Авто Мазда 6 привезли з України.Точно повернеться... Уявімо, з рівняння прибрали безкоштовну комуналку і квартиру. Що він зі своєю 1124.37 євро там робитиме? Може, якесь соціяльне житло і знайде, і харчування з фудбанків і допомоги нужденним. Не думаю, що така халява надовго Уявімо, з рівняння прибрали безкоштовну комуналку і квартиру. Що він зі своєю 1124.37 євро там робитиме? Може, якесь соціяльне житло і знайде, і харчування з фудбанків і допомоги нужденним. Не думаю, що така халява надовго



У Австрії вже почали прикручувати. При цьому допомога тут була дуже номінальна 140 на дитину, 265 на дорослого плюс 330 на житло - на родину. Не розгуляєшся. Це не Німеччина, Норвегія або Фінляндія ) Проте з тих, у кого є машина - допомогу з 1 січня зніматимуть. У пенсіонерів почнуть вираховувати українські пенсії, ще можливо і заднім числом. Дуже жорстко починає бути - відчувається вплив результатів нещодавніх виборів.

Враження, що прикручують гайки і в інших країнах. Вчора говорив з нашими у Франції, де я був восени:

- на родину з двох осіб обіцяли виплачувати по 10.20€ на добу - фактично за місяць виплати складали не більше 100€.

- відмінили безкоштовні для українців курси французької мови.

- є тенденція до відміни для українців безкоштовного медичного страхування.

Чи грошей в бюджеті немає, чи хочуть повернення українців додому…

Ну в результати виборів теж: скинули премʼєр-міністра, сьогодні буцім-то нового призначати Макрон буде.

Додано: Вів 17 гру, 2024 08:14

News from Canada and from Poland



News from Canada and from Poland



Цікаве відео вийшло на каналі Palmer Life від пана Андрія, який вже більше 2-х років мешкає в Канаді.

Здивував реально: відпустку вирішив провести в Польщі, де він жив досить довго до переїзду в Канаду.

Нагадаю, що починав він в Канаді дуже не просто, переїхав спочатку сам - без жінки та дочки, жив на підселенні в різних кімнатах, змінював місця роботи, хватався за все підряд, економив кожну копійку і все було дуже не просто. Спотикаася, падав, вставав, обтрушував негаразди та рухався вперед.

Не всім відео від Андрія подобається (він уродженець чи Луцька, чи Рівного, в Польщі працював зварювальником), але уявлення про еміграцію та заробітчанство дає точне.

https://youtu.be/pzpPBjvJbJQ?si=pRDxECvSo_AuWKxp



P.S. Чужі гроші не рахуємо, але в блокнот можемо записати: квиток з Ванкувера, де він живе, в Польщу туди і назад коштує орієнтовно 1000$ на людину.

Крім того, зверніть увагу: він прилетів в гості до пана Павла, який відкрив в Польщі вже три перукарських салони…. Ну, пан Андрій, дивись і в Канаді відкриє…

News from Canada and from Poland

Цікаве відео вийшло на каналі Palmer Life від пана Андрія, який вже більше 2-х років мешкає в Канаді.

Здивував реально: відпустку вирішив провести в Польщі, де він жив досить довго до переїзду в Канаду.

Нагадаю, що починав він в Канаді дуже не просто, переїхав спочатку сам - без жінки та дочки, жив на підселенні в різних кімнатах, змінював місця роботи, хватався за все підряд, економив кожну копійку і все було дуже не просто. Спотикаася, падав, вставав, обтрушував негаразди та рухався вперед.

Не всім відео від Андрія подобається (він уродженець чи Луцька, чи Рівного, в Польщі працював зварювальником), але уявлення про еміграцію та заробітчанство дає точне.

https://youtu.be/pzpPBjvJbJQ?si=pRDxECvSo_AuWKxp

P.S. Чужі гроші не рахуємо, але в блокнот можемо записати: квиток з Ванкувера, де він живе, в Польщу туди і назад коштує орієнтовно 1000$ на людину.

Крім того, зверніть увагу: він прилетів в гості до пана Павла, який відкрив в Польщі вже три перукарських салони…. Ну, пан Андрій, дивись і в Канаді відкриє…

Зверніть увагу: на 6-їй хвилині пан Павло розказує, чим відрізняються перукарські салони його від польських: цікаве know-how. Ну в Канаді точно про таке і не чули…

