Еміграція, заробітчанство.

#<1 ... 2487248824892490 Додано: Сер 18 гру, 2024 08:42

Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.

Кожен допис - за темою гілки та кожен допис несе корисну інформацію для людей.

Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків " + " тут:

Прошу підтримати проставленням знака "плюс" відносно нового учасника нашого форума пана mazurkevych.

Кожен допис - за темою гілки та кожен допис несе корисну інформацію для людей.

Посилання на його допис, якому поставили вже 6 знаків " + " тут:

News from Slovakia, officially the Slovak Republic.



Завершується черговий семестр навчання сина приятелів в одному з університетів у Словаччині.

Братня - розумієте - країна. Ніби-то...

Родина цікава: батьки мешкають в Трускавці. Досить незаможні - працьовиті, обидва були оформлені ФОПами та торгували на ринку в Трускавці якимось одягом. Брали в оренду приміщення в 9 кв. м.

До цього мати студента стояла на вулицях - готувала від якоїсь фірми "Хот-доги" та продавала.

Мають одну квартиру під короткострокову оренду в Трускавці (інвестували десь в 2016 році 30 000 доларів). Купували з прицілом на орендарів - короткотермінових - знайшли квартиру з окремим входом прямо з першого поверху.

Досить далеко від "цілющих джерел", тому зазвичай здають дешево.



Таких статків вистачило, щоби відправити 16-ти річного хлопця на навчання в Словаччану:

- університет НЕ входить в трійку лідерів в Словаччині. Місто Кошице.

- вже другий курс.

- хлопець вважає, що освіту поставлено не дуже якісно - але така думка у першо/друго-курсників є досить розповсюдженою - вони завжди розумніші за викладачів.

- станом на сьогодні доздає необхідні заліки, ще декілька заліків і канікули;

- працює. На складі, збирання замовлень. Бере зміни, коли може. Не багато заробляє, приблизно 5.50 євро за годину.

- Канікули - це коли просто не буде навчання. З друзями планує в Прагу з'їздити.



А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами? А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами?

Звиняйте, немає. З пам'яті само виринуло. Також не можу пригадати, чи малось на увазі працездатних, чи взагалі.



Однак пам'ятаю таку ще складову: у Німеччині пенсійний вік вищче, ніж в Україні, особливо для жінок. Тож деякі українські пенсіонерки по приїзді раптом знову опинилися в категорії працездатних. Звиняйте, немає. З пам'яті само виринуло. Також не можу пригадати, чи малось на увазі працездатних, чи взагалі.Однак пам'ятаю таку ще складову: у Німеччині пенсійний вік вищче, ніж в Україні, особливо для жінок. Тож деякі українські пенсіонерки по приїзді раптом знову опинилися в категорії працездатних.

Це ще цей текст не читав пан флайман, а то вже надряпав би щось на кшталт:

flyman написав: програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису програміст починав з ІТ в $1000, закінчив кар"єру принеси-подай в бритіш ригаловка, потім маршрути через Тису Битимуть Вас, панеЦе ще цей текст не читав пан флайман, а то вже надряпав би щось на кшталт:

Один із однокурсників, який ще рік тому був в Ужгороді, виклав фото із Південної Африки. Трохи попитав його щодо життя, сказав що приватна фірма працює за контрактом із службою екології. Їздить по країні на службовому пікапі і встановлює датчики в річки. Зарплата дуже висока ~ 5 тис. $, а ціни трохи нижчі ніж в Україні. Хоча, каже, що квартиру навіть не орендує, а живе в готелі, бо "10 днів в роз'їздах, 2 в місті" Дюрі-бачі

Оскільки я за останні 1.5 роки багатенько разів бував у Словаччині. Досить прикольна країна. Братислава приємне місто. Медична сфера подібна до української - можна прийти "по дзвінку" у лікарню, до голови профільного відділення, і тобі нададуть приоритетне обслуговування за невелику вдячність (за умови якось локального статусу, наприклад тимчасового захисту). Приватні медичні центри і приватні лабораторії за досить вмєняємі (порівняно з Віднем) цінами. Вартість ліків, якщо рецептурні, - копійки. Я так розумію, це державна політика. В цілому вся сфера послуг - десь в 2-2.5 рази дешевше Австрії. Ресторани десь на 30-35% дешевші ніж у Відні, їжа в супермаркетах - на 15-20% в середньому.

