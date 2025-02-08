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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2605260626072608
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 07:23

  rjkz написав:В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.
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  #<1 ... 2605260626072608
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