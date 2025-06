Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2864286528662867> Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:36 Буває і так: молода філіпінська вдова akurt написав: Так прикольно: любителю 13-ти річних дівчаток з Філіппін сняться чужі гроші - і сняться щодня.

Мабуть, вже час подарувати йому магічне фото.

Роздрукує та три рази на день буде прикладати до голови.

На фото магічні цифри та магічні букви:

«$500K»

Фото надіслав в приватному повідомленні.

Важливо: роздрукувати на форматі А1.

Дорого, але магія - штука точна і вимагає певних витрат. Так прикольно: любителю 13-ти річних дівчаток з Філіппін сняться чужі гроші - і сняться щодня.Мабуть, вже час подарувати йому магічне фото.Роздрукує та три рази на день буде прикладати до голови.На фото магічні цифри та магічні букви:«$500K»Фото надіслав в приватному повідомленні.Важливо: роздрукувати на форматі А1.Дорого, але магія - штука точна і вимагає певних витрат.



Буває і так: молода філіпінська вдова

Буває і так: молода філіпінська вдова flyman

Повідомлень: 39927 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 14:38 про що не скаже акуртові його знайомий з США 1994: If you don't get good grades you're going to end up living in a van down by the river

2025: If I save up $40,000 hopefully I can buy and fix up a van and live down by the river



flyman

Повідомлень: 39927 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 15:26 Еміграція, заробітчанство



News from Ukraine



Ость так працюєш ФОПом, піднімаєш та піднімаєш бабло та бабулєти, навіть реально «з жиру» бісишся: утримуєш 6 собак та 12 котів (люблять варену та смажену печінку та новий мішок - за 2000 гривень - корму), утримуєш чоловіка/неробу, який за 30 років виконробом не зміг накрасти будівельних матеріалів так, щоби можна було торгувати краденим тим ще на 30 років наперед, але все колись закінчується.



ФОПа закрито ще рік тому - «податки платять тільки боягузи», два залізних кіоска своє вже відпрацювали фактично, і хочеш почати нове життя.

Подалі від 6-ти собак, 13-и котів та чоловіка-нероби, який єдине, що може робити - то гнати самогон…

Скоро серпень та наша українська пані відбуває в сонячну Італію на самий край знаменитого «чобота».

Там - ферма. Вирощують хазяйви білі гриби.



Вирощувати заважає старенька пані - засновник того виробництва.

Пані вважається «гарною»,

Це за критеріями наших українців.

Хороша це:

- адекватна;

- така, що сама ходить навіть в магазин;

- не капризна;

- дуже любить українську кухню: Борщ, Вареники, Перець фарширований.



Українська ФОП (колишня) буде жити з тією пані.

Ви думали, та професія вже померла?

Ні.

Ви думали, немає кому з центра України привезти на мікроавтобусі прямо туди - на самий кінчик?

Є!

Оплата 900 € на місяць.

Ну а ринок, на якому безперервно - навіть при мінус 20 - йшла торгівля саморізами, гайками, болтами та шайбами - загнувся… akurt

Повідомлень: 11035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 15:48 akurt написав: Скоро серпень та наша українська пані відбуває в сонячну Італію на самий край знаменитого «чобота».

Там - ферма. Вирощують хазяйви білі гриби.

Вирощувати заважає старенька пані - засновник того виробництва. Скоро серпень та наша українська пані відбуває в сонячну Італію на самий край знаменитого «чобота».Там - ферма. Вирощують хазяйви білі гриби.старенька пані - засновник того виробництва.

Виділене це як?

Пані вважається «гарною»,

Це за критеріями наших українців.

Українська ФОП (колишня) буде жити з тією пані.

Ви думали, та професія вже померла?

Ви думали, немає кому з центра України привезти на мікроавтобусі прямо туди - на самий кінчик?

Є!

Мені завжди було цікаво, чому люди так їдуть? Чому наших не влаштовує цивілізований транспорт?

Оплата 900 € на місяць.

Які умови праці, котракт чи це в чорну? Медична страховка шо? Бо я чув на вирощуванні грибів буває сильна алергія аж до астми на плісняву та спори самих грибів.

А гарна італійська пані схоже ще та пройдоха, відхватить нашару працівницю. Виділене це як?Мені завжди було цікаво, чому люди так їдуть? Чому наших не влаштовує цивілізований транспорт?Які умови праці, котракт чи це в чорну? Медична страховка шо? Бо я чув на вирощуванні грибів буває сильна алергія аж до астми на плісняву та спори самих грибів.А гарна італійська пані схоже ще та пройдоха, відхватить нашару працівницю. Water Повідомлень: 3156 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 16:07 Виділене - родичі не хочуть доглядати бабусю.

Активно працюють.



Коли їдеш 38 годин мікроавтобусом - тебе наші зустрічають. Ти ж сам нічого не знаєш куди йти.

Інструктаж : 36 годин - і «вільне плавання».



Теоретично хочуть оформити «Міжнародний захист» - тоді буде медична страховка.

Про контракт не питав.



Один вихідний на тиждень. Окрема кімната на тій грибній фермі. До моря - 2 години на місцевому автобусі. akurt

Повідомлень: 11035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 17:33 akurt написав: Виділене - родичі не хочуть доглядати бабусю.

Активно працюють. Окрема кімната на тій грибній фермі. Виділене - родичі не хочуть доглядати бабусю.Активно працюють. Окрема кімната на тій грибній фермі.

Тобто, вона буде жить з тою бабусею, з якою ніхто з родичів жить не хоче.

Коли їдеш 38 годин мікроавтобусом - тебе наші зустрічають. Ти ж сам нічого не знаєш куди йти. Інструктаж : 36 годин - і «вільне плавання».



А вона шо, сліпа? Не знає куди йти це як, у неї нема адреси?

В тому то і пісець, 38 годин у дорозі. Який ще інструктаж 36 годин?

Теоретично хочуть оформити «Міжнародний захист» - тоді буде медична страховка.

Про контракт не питав.

Один вихідний на тиждень. До моря - 2 години на місцевому автобусі.

Один день вихідний, яке там нафіг море.

Це 99% робота в чорну, бо теоретично шось оформить, теоретично медична страховка...

UPD: Білі гриби це скоріш за все шампіньони, робота у підвалі.

Якщо вам цю жінку не шкода, то хай їде.

Інакше хай зайде в якусь групу у Мордокнизі типу "Українці в Італії", та хай спитає шо до чого. Особисто я не знаю шо там в Італії, тому раджу спитать у групі якщо наші скажуть шо можна їхать, їде без усіляких перевізників, якщо багато речей, хай родичі потім вишлють перевізником. Потяг та літак кудись до Неаполя(Прага-Неаполь початок серпня 100 євро), або точніше шо за край чобота мається на увазі. Попередньо в нашій страховій купляє медичну страховку тижня на 2, на місці подає доки на тимчасовий захист, з житлом розбереться, курси італійської, потім робота. Тобто, вона буде жить з тою бабусею, з якою ніхто з родичів жить не хоче.А вона шо, сліпа? Не знає куди йти це як, у неї нема адреси?В тому то і пісець, 38 годин у дорозі. Який ще інструктаж 36 годин?Один день вихідний, яке там нафіг море.Це 99% робота в чорну, бо теоретично шось оформить, теоретично медична страховка...UPD: Білі гриби це скоріш за все шампіньони, робота у підвалі.Якщо вам цю жінку не шкода, то хай їде.Інакше хай зайде в якусь групу у Мордокнизі типу "Українці в Італії", та хай спитає шо до чого. Особисто я не знаю шо там в Італії, тому раджу спитать у групі якщо наші скажуть шо можна їхать, їде без усіляких перевізників, якщо багато речей, хай родичі потім вишлють перевізником. Потяг та літак кудись до Неаполя(Прага-Неаполь початок серпня 100 євро), або точніше шо за край чобота мається на увазі. Попередньо в нашій страховій купляє медичну страховку тижня на 2, на місці подає доки на тимчасовий захист, з житлом розбереться, курси італійської, потім робота. Water Повідомлень: 3156 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 17:47 Water написав: akurt написав: Виділене - родичі не хочуть доглядати бабусю.

Активно працюють. Окрема кімната на тій грибній фермі. Виділене - родичі не хочуть доглядати бабусю.Активно працюють. Окрема кімната на тій грибній фермі.

Тобто, вона буде жить з тою бабусею, з якою ніхто з родичів жить не хоче.

Коли їдеш 38 годин мікроавтобусом - тебе наші зустрічають. Ти ж сам нічого не знаєш куди йти. Інструктаж : 36 годин - і «вільне плавання».



А вона шо, сліпа? Не знає куди йти це як, у неї нема адреси?

В тому то і пісець, 38 годин у дорозі. Який ще інструктаж 36 годин?

Теоретично хочуть оформити «Міжнародний захист» - тоді буде медична страховка.

Про контракт не питав.

Один вихідний на тиждень. До моря - 2 години на місцевому автобусі.

Один день вихідний, яке там нафіг море.

Це 99% робота в чорну, бо теоретично шось оформить, теоретично медична страховка...

UPD: Білі гриби це скоріш за все шампіньони, робота у підвалі.

Якщо вам цю жінку не шкода, то хай їде.

Інакше хай зайде в якусь групу у Мордокнизі типу "Українці в Італії", та хай спитає шо до чого. Особисто я не знаю шо там в Італії, тому раджу спитать у групі якщо наші скажуть шо можна їхать, їде без усіляких перевізників, якщо багато речей, хай родичі потім вишлють перевізником. Потяг та літак кудись до Неаполя(Прага-Неаполь початок серпня 100 євро), або точніше шо за край чобота мається на увазі. Попередньо в нашій страховій купляє медичну страховку тижня на 2, на місці подає доки на тимчасовий захист, з житлом розбереться, курси італійської, потім робота. Тобто, вона буде жить з тою бабусею, з якою ніхто з родичів жить не хоче.А вона шо, сліпа? Не знає куди йти це як, у неї нема адреси?В тому то і пісець, 38 годин у дорозі. Який ще інструктаж 36 годин?Один день вихідний, яке там нафіг море.Це 99% робота в чорну, бо теоретично шось оформить, теоретично медична страховка...UPD: Білі гриби це скоріш за все шампіньони, робота у підвалі.Якщо вам цю жінку не шкода, то хай їде.Інакше хай зайде в якусь групу у Мордокнизі типу "Українці в Італії", та хай спитає шо до чого. Особисто я не знаю шо там в Італії, тому раджу спитать у групі якщо наші скажуть шо можна їхать, їде без усіляких перевізників, якщо багато речей, хай родичі потім вишлють перевізником. Потяг та літак кудись до Неаполя(Прага-Неаполь початок серпня 100 євро), або точніше шо за край чобота мається на увазі. Попередньо в нашій страховій купляє медичну страховку тижня на 2, на місці подає доки на тимчасовий захист, з житлом розбереться, курси італійської, потім робота.

не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа flyman

Повідомлень: 39927 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 17:56 Гриби білі - що і цікаво. Там ферма «високого польоту». Люди - тобто родичі - всі дуже лайн ті виробничим процесом.

Того і платять гроші іноземцям.



Ну як же без інструктажу від нашої досвідченої жінки: треба ж розказати особливості проживання в новій родині, ввести в курс справи: де кухня, де пательня, де світло включається, де вода та де бабуся… що бабуся любить, що не любить, які ліки вживає…

Це все не просто. Якось ви собі це занадто просто уявляєте.

Наприклад, ви ж не думаєте, що автобус з Києва приведе під двері місця роботи?

Автобус їде з Києва. Пересадка в Чернівцях.

Далі ж кінцева точка маршруту автобуса. Там зустрічають та везуть на авто ще 200 км.

На місці людину треба познайомити щ роботодавцем, поселити, розказати де магазин, де пошта, де аптека, де транспорт міський є.

Де інтернет, де мобільний звʼязок… akurt

Повідомлень: 11035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 18:17 akurt написав: Гриби білі - що і цікаво. Там ферма «високого польоту». Люди - тобто родичі - всі дуже лайн ті виробничим процесом.

Того і платять гроші іноземцям. Гриби білі - що і цікаво. Там ферма «високого польоту». Люди - тобто родичі - всі дуже лайн ті виробничим процесом.Того і платять гроші іноземцям.

1. Можливо і білі, в принципі пофіг.

2. Це не гроші.

Ну як же без інструктажу від нашої досвідченої жінки: треба ж розказати особливості проживання в новій родині, ввести в курс справи: де кухня, де пательня, де світло включається, де вода та де бабуся… що бабуся любить, що не любить, які ліки вживає…

А їй це для чого, вона їде доглядальницею? Ще жить з бабусею, за якою не хочуть родичі доглядать.

Це все не просто. Якось ви собі це занадто просто уявляєте.

Наприклад, ви ж не думаєте, що автобус з Києва приведе під двері місця роботи?

Автобус їде з Києва. Пересадка в Чернівцях.

Далі ж кінцева точка маршруту автобуса. Там зустрічають та везуть на авто ще 200 км.

На місці людину треба познайомити щ роботодавцем, поселити, розказати де магазин, де пошта, де аптека, де транспорт міський є.

Де інтернет, де мобільний звʼязок…

Ясно, бізнес по безкоштовним працівникам хтось з наших організував.

100% хай не їде, тільки консультація з нашими що до чого, як я вже раніше сказав.

Пофіг шо там і де є, підключає у Водафоні Роумінг як вдома, 10 гіг вистачить для початку. Аптека показують гугл мапи, зазвичай шось серйозне з ліків це лікар, страхова. Пошта для чого? Магазин вийти і глянуть де той магазин, або загуглить найближчий супермаркет. Транспорт гугл мапи.

Той маршрут, шо ви розповіли, це пісець з пісеців так їхать, не кажучі вже за літо. Напрямок або Кишинів аеропорт, або ще якійсь, типу Дебрецен, Варшава, Жешув, Люблин, Краков, Прага, Будапешт. Італія це не Сомалі, шоб з транспортом там було ніяк. 1. Можливо і білі, в принципі пофіг.2. Це не гроші.А їй це для чого, вона їде доглядальницею? Ще жить з бабусею, за якою не хочуть родичі доглядать.Ясно, бізнес по безкоштовним працівникам хтось з наших організував.100% хай не їде, тільки консультація з нашими що до чого, як я вже раніше сказав.Пофіг шо там і де є, підключає у Водафоні Роумінг як вдома, 10 гіг вистачить для початку. Аптека показують гугл мапи, зазвичай шось серйозне з ліків це лікар, страхова. Пошта для чого? Магазин вийти і глянуть де той магазин, або загуглить найближчий супермаркет. Транспорт гугл мапи.Той маршрут, шо ви розповіли, це пісець з пісеців так їхать, не кажучі вже за літо. Напрямок або Кишинів аеропорт, або ще якійсь, типу Дебрецен, Варшава, Жешув, Люблин, Краков, Прага, Будапешт. Італія це не Сомалі, шоб з транспортом там було ніяк. Water Повідомлень: 3156 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 18:20 flyman написав: не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа

Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться. Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться. Water Повідомлень: 3156 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2864286528662867> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless