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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:59
Frant написав: boshetyn написав: Damien написав:
Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
лісовий масив.
22м2
гостінка
Зовсім не гуд, під оренду.
Да там, приблизно, третина гостинок під орендою
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:18
Бетон написав: boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.
Я им пользуюсь всю жизнь.
В 2008 тоже пользовались?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 22:41
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Додано: Пон 30 чер, 2025 23:21
rjkz написав: Бетон написав: boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.
Я им пользуюсь всю жизнь.
В 2008 тоже пользовались?
Конечно.
Я тогда жил в бомжатнике с выбитым окном и чертил тоннели за 2400 грн в месяц. Всё бабло на мивину и спускал
Вообще не прогнозировал сколько она стоит. Есть бабло? Всё. Сигареты и мивина
Кстати, один из моих соучредителей решил кинуть своих коллег по цеху и купил в кредит гостинку за 110 куе на симиренко.
До сих пор наверное платят
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