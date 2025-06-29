Water написав: flyman написав:
не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа
Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.
У вас таке викривлене розуміння видів роботи взагалі, що я НЕ дивуюся, що ви клюєте на чергову байку безробітного безсімейного та безхатнього вище.
Я тільки додам - для повноти картини - що та українка тиждень тому повернулася з побачення у військовій частині з єдиним сином - йому 39, він вже був 4 місяці на «передку», вижив і не тільки - привів із собою полоненого росіянина.
В ці дні на «другій лінії» - готується знову на передову - підлікує рану на нозі.
Так що продовжуйте дивуватися і тому, що ферма вирощує білі гриби, а не примітивні шампіньйони.
Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в житті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним (!) - наче це нібито просто на штамповочний станок…
А це не штамповочний станок: то робота з людьми.
При тому, що круто змінює свою спеціальність та професію.
Навчання дійсно не є потрібним.
Там в кінці мабуть треба «?».
Успіхів у важкій справі.
Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:
- яка у вас освіта/професія?
- з якого ви міста.
Бачите - слабО!
Є позитив: свої знання в навчанні як і кому та де варто працювати можна з користю для людства застосувати: чого би й не почати вчити он вище flyman’a.
Там непочатий край.
Прочитав його останній допис вище мого - і не здивувався - кожне слово, кожне припущення та кожна думка - помилка помилка помилка…
Ото так людина і живе: в ейфорії помилок.
Кожен з нас може помилятися, але щоби ось так: помилка+помилка+помилка - роками і на сьогодні вже десятиріччя поспіль - одні помилки в усіх без виключення сферах - це неймовірно.
Одночасно - це реальний факт.