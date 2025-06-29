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#<1 ... 2864286528662867 Додано: Нед 29 чер, 2025 18:54 думати головом а не ногом Water написав: flyman написав: не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа

Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться. Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.

Скоріше за все тема за півроку закрити борги.

В мене так знайома знайомої в Чехію на завод на сезон.

Інші знайомі знайомих сезон в Польщу позбирати умовні полуниці, але це звикші до тяжкої праці в селі. Але в основні мотивації:

- "поставити на ноги" дітей,

далі

- "зробити ремонт" (як в людей)

потім

- заробити щоб щось мати за що жити "на пенсії".



Але те що "на грибах" в Італії можна заробити "прибиранням" або "доглядом" і в Польщі, так що теж не зрозумілий такий фінт, хіба що "готовий бізнес", тобто тітка нічим не париться, її привезли на місце, там погарувала сезон, і відвезли назад. Мінімум напрягу "думати головом а не ногом" (с). Скоріше за все тема за півроку закрити борги.В мене так знайома знайомої в Чехію на завод на сезон.Інші знайомі знайомих сезон в Польщу позбирати умовні полуниці, але це звикші до тяжкої праці в селі. Але в основні мотивації:- "поставити на ноги" дітей,далі- "зробити ремонт" (як в людей)потім- заробити щоб щось мати за що жити "на пенсії".Але те що "на грибах" в Італії можна заробити "прибиранням" або "доглядом" і в Польщі, так що теж не зрозумілий такий фінт, хіба що "готовий бізнес", тобто тітка нічим не париться, її привезли на місце, там погарувала сезон, і відвезли назад. Мінімум напрягу "думати головом а не ногом" (с). flyman

Повідомлень: 39927 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25 Water написав: flyman написав: не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа

Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться. Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.

У вас таке викривлене розуміння видів роботи взагалі, що я НЕ дивуюся, що ви клюєте на чергову байку безробітного безсімейного та безхатнього вище.



Я тільки додам - для повноти картини - що та українка тиждень тому повернулася з побачення у військовій частині з єдиним сином - йому 39, він вже був 4 місяці на «передку», вижив і не тільки - привів із собою полоненого росіянина.

В ці дні на «другій лінії» - готується знову на передову - підлікує рану на нозі.

Так що продовжуйте дивуватися і тому, що ферма вирощує білі гриби, а не примітивні шампіньйони.

Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в житті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним (!) - наче це нібито просто на штамповочний станок…

А це не штамповочний станок: то робота з людьми.

При тому, що круто змінює свою спеціальність та професію.

Навчання дійсно не є потрібним.

Там в кінці мабуть треба «?».



Успіхів у важкій справі.

Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:

- яка у вас освіта/професія?

- з якого ви міста.

Бачите - слабО!

Є позитив: свої знання в навчанні як і кому та де варто працювати можна з користю для людства застосувати: чого би й не почати вчити он вище flyman’a.

Там непочатий край.

Прочитав його останній допис вище мого - і не здивувався - кожне слово, кожне припущення та кожна думка - помилка помилка помилка…

Ото так людина і живе: в ейфорії помилок.

Кожен з нас може помилятися, але щоби ось так: помилка+помилка+помилка - роками і на сьогодні вже десятиріччя поспіль - одні помилки в усіх без виключення сферах - це неймовірно.

Одночасно - це реальний факт. У вас таке викривлене розуміння видів роботи взагалі, що я НЕ дивуюся, що ви клюєте на чергову байку безробітного безсімейного та безхатнього вище.Я тільки додам - для повноти картини - що та українка тиждень тому повернулася з побачення у військовій частині з єдиним сином - йому 39, він вже був 4 місяці на «передку», вижив і не тільки - привів із собою полоненого росіянина.В ці дні на «другій лінії» - готується знову на передову - підлікує рану на нозі.Так що продовжуйте дивуватися і тому, що ферма вирощує білі гриби, а не примітивні шампіньйони.Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в житті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним (!) - наче це нібито просто на штамповочний станок…А це не штамповочний станок: то робота з людьми.При тому, що круто змінює свою спеціальність та професію.Навчання дійсно не є потрібним.Там в кінці мабуть треба «?».Успіхів у важкій справі.Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:- яка у вас освіта/професія?- з якого ви міста.Бачите - слабО!Є позитив: свої знання в навчанні як і кому та де варто працювати можна з користю для людства застосувати: чого би й не почати вчити он вище flyman’a.Там непочатий край.Прочитав його останній допис вище мого - і не здивувався - кожне слово, кожне припущення та кожна думка - помилка помилка помилка…Ото так людина і живе: в ейфорії помилок.Кожен з нас може помилятися, але щоби ось так: помилка+помилка+помилка - роками і на сьогодні вже десятиріччя поспіль - одні помилки в усіх без виключення сферах - це неймовірно.Одночасно - це реальний факт. Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 чер, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 19:43 akurt написав: У вас стільки життєвих помилок, та таке викривлене розуміння видів роботи взагалі У вас стільки життєвих помилок, та таке викривлене розуміння видів роботи взагалі

Особистий життєвий досвід, нічого більшого. Цю жіночку ще можуть піймать та штрафонуть за нелегальну працю, плюс заборона на в`їзд на 5 років.

Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в дитті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним - наче це нібито просто на штамповочний станок…

Ще раз, всі питання у відповідній групі.

Попердній алгоритм дій я написав.

Більше стосовно цієї жіночки вам я нічого писать не буду. У неї є питання- хай реєструється на форумі, поспілкуємось. Нема, то й проблеми нема, нам воно це все до чого?

Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:

- яка у вас освіта/професія?

- з якого ви міста.

Бачите - слабО!

А вчите інших, як їм жити та працювати.

Вчіть он вище flyman’a.

Я вже тричі відповідав. Я нікого не вчу, просто мій особистий життєвий досвід. Пару разів допомагав знайомим з померлими за кордоном родичами, які так поїхали наобум і приїхали...

Пан flyman ніяких питань не задає, чому його вчить?

Вже писав, колись я працював в одному колективі саме з філіпінкою, зарплата якої була від п`ятірки євро. Але пан flyman про щось мріє, це не заборонено. Особистий життєвий досвід, нічого більшого. Цю жіночку ще можуть піймать та штрафонуть за нелегальну працю, плюс заборона на в`їзд на 5 років.Ще раз, всі питання у відповідній групі.Попердній алгоритм дій я написав.Більше стосовно цієї жіночки вам я нічого писать не буду. У неї є питання- хай реєструється на форумі, поспілкуємось. Нема, то й проблеми нема, нам воно це все до чого?Я вже тричі відповідав. Я нікого не вчу, просто мій особистий життєвий досвід. Пару разів допомагав знайомим з померлими за кордоном родичами, які так поїхали наобум і приїхали...Пан flyman ніяких питань не задає, чому його вчить?Вже писав, колись я працював в одному колективі саме з філіпінкою, зарплата якої була від п`ятірки євро. Але пан flyman про щось мріє, це не заборонено. Water Повідомлень: 3156 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 19:49 «Остапа понесло…» вже кайданки приготував…

Наче забрала та пані його місце роботи.



Я тричі задавав вам питання по освіту та професію - просто тому, що ви особисто задавали такі питання мені - і я НЕ приховував.

І жодного разу НЕ було відповіді.

Ото ви такий «вчитель/інструктор».



Так що вчіть Флаймана цілувати філіппінок.

Цього не було останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/3 сторіччя - але повчити можна… akurt

Повідомлень: 11035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2864286528662867 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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