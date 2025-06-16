Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон

Додано: Нед 29 чер, 2025 21:39

Ну дуже дивні речі тут написані :)

Схоже, автор статті живе десь на Місяці чи в іншій країні.

По-перше, ПДФО треба сплатити тільки 5%, а не 18, якщо ви в цьому році продаєте тільки одну квартиру, якою володієте до трьох років.

За законом продати квартиру можна тільки за гривні і ніякий валютний рахунок тут не допоможе. Звичайно можна буде щомісяця по 50 тис. грн. (більше не дозволено) міняти і класти на той валютний рахунок. А таку суму можна за один день в закордонному банкоматі без проблем зняти.

Хіба що, зняти всю цю суму, поміняти в обмінках і принести назад в банк. А який в цьому сенс? Простіше вивезти по 10 тис.євро на людину готівкою. Можна за не за один раз. А можна і залишок покласти в банк і витрачати за кордоном з картки українського банку або знімати в банкоматі.

А за рахунки цивілізованого світу можна не переживати - в нашій країні квартири дуже рідко коштують тих грошей, щоб в цивілізованому світі такі суми когось цікавили. А якщо ваша квартира таки коштує, то ви на цьому сайті поради не читаєте :)

І на додаток. Якщо не хочете мати геморой, не подавайте в податкову нашої країни тих декларацій, які не є обов'язковими :)