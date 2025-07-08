Який душ? Просто порахуйте щодня 3-4 ванни набрати.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 08:41
Додано: Вів 08 лип, 2025 08:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 08 лип, 2025 08:54
Faceless
Одна типова ванна це десь 0,2 м3 води. 4*30*0,2 == 24 м3.
А дітям можна і половину напустити...
Додано: Вів 08 лип, 2025 09:13
Re: Еміграція, заробітчанство
У Флаймана один куб в місяць. Там якісь маніпуляції з подвійним використанням води і випарюванням мочовини
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