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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:00
Хі-хі... звісно, нікому не відомий сайт Focus.ua краще все знає про туризм в Туреччині.
Я вже більше року не мешкаю в Туреччині, тому користуюся ОФІЦІЙНИМИ даними.
А вони ось які:
"У першому кварталі 2025 року Туреччину відвідали 8,844 мільйона туристів, що принесло 9,5 мільярда доларів доходів від туризму. Цю інформацію поділився міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой на прес-конференції у Стамбулі.
Згідно із заявою міністра, цей показник є найвищим в історії турецького туристичного сектору за перший квартал.
Міністр Ерсой сказав: «Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації ООН, Туреччина стала четвертим за величиною туристичним ринком у світі у 2024 році. Минулого року ми орієнтувалися на 60 мільйонів туристів, але завершили рік із 62,2 мільйонами відвідувачів, встановивши новий рекорд. Наша мета на кінець 2025 року — прийняти 65 мільйонів туристів та отримати 64 мільярди доларів доходів від туризму».
Міністр також заявив, що доходи від туризму зросли на 5,6 відсотка за перші три місяці 2025 року.
Протягом цього періоду Туреччину відвідали 733 000 іранців, 601 000 росіян, 572 000 німців, 560 000 болгар та 304 000 британських туристів. Відвідувачі проводили в Туреччині в середньому 11 ночей та витрачали приблизно 98,90 доларів США на день."
Джерело:
Додано: Вів 15 лип, 2025 17:13
Додано: Вів 15 лип, 2025 17:24
Ну я поки що не знайшов дані за перше півріччя, мабуть ще рано, на сайті Міністерства культури та туризму є підсумки за січень-травень 2025 року - 17 781 531 турист відвідав Туреччину:
Але знайшов про "напівпорожні готелі" - теж повна брехня:
"Порівняно з європейськими країнами, Туреччина виділяється у категорії «ціна-якість». Хоча середній рівень заповнюваності готелів у Туреччині становить 70,4%, середня вартість номера за ніч становить 118 доларів, що приблизно на 25% менше, ніж у таких країнах, як Італія та Франція. Незважаючи на цю різницю в ціні, висока якість обслуговування підтримується, що перетворює це на перевагу. Згідно з даними онлайн-платформ для подорожей TripAdvisor та Booking.com, Туреччина посідає вищий за середній показник по Європі за рівнем задоволеності гостей, маючи бал 8,4."
Це були оприлюднені результати «Звіту про туризм та готельний менеджмент у Туреччині за літній сезон 2025 року», підготовленого дослідницьким та консалтинговим підрозділом OteliSat.com.
Джерело:
Додано: Вів 15 лип, 2025 17:42
Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.
Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.
На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.
Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева.
Додано: Вів 15 лип, 2025 18:10
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