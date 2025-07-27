Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:59

Еміграція, заробітчанство



News from Germany



«Вот что крест животворящий делает!» (с)

Багато років товаришую з нашою українкою, яка мешкає в місті Дюссельдорф: ми до неї в гості приїжджаємо, вона до нас в гості приїжджає.

Вчора поздоровляли з днем народження - і вона розказала про подарунок долі і саме на день народження.

Мабуть, найцікавіше про таке буде дізнатися пану Дюрі-бачі, який регулярно дає особливо цікаві новини з Німеччини. Часто саме з цієї царини…



Наша українка - а вже громадянка Німеччини - отримала підвищення: з 12 серпня іде працювати «соціальним працівником».

Є така професія в Європі «соціальний працівник».

В цьому випадку пані буде працювати з дівчатами 14-17 років. Проблемними дівчатами. Такими як і вчора писали: будь-який випускник КМА може знайти таку розбещену дівчину на найближчому кладовищі або найближчому парку.

З легким подивом я дізнався, що в Німеччині ціла купа проблемних дівчат саме у віці 14-17 років: і наркотики, і шнапс, і крадіжки, і проституція, і все таке інше… аж мороз по шкірі прийшов…

Саят-свят-саят…



Ой і наречені для хлопців.

Таких спрямовують в Центр роботи із проблемними підлітками - і першою іх зустрічає «соціальний працівник».

Його задача: поспілкуватися з невдахою, визначити глибину «падіння» особистості та визначити, в який саме центр роботи із проблемними людьми (можливо і за грати), треба спрямувати.

Пройшла відбір серед інших жінок, які мають спеціальну університетську освіту на кшталт «Психолог-педагог». До цього працювала в дитячому садочку вихователем.

Сказала про суттєве підвищення зарплатні.

Не став я задавати незручні питання, але знаю, що вихователем в дитячому садочку отримувала 2 500 євро на місяць…