|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47
BeneFuckTor написав: akurt написав:
дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»
зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.
але кому вона в Україні потрібна?
Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук
, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив
.
думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,
колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40194
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21
нагадаю, що згаданий флайманом «метод Лагранжа» звучить так:
«Необхідно думати головОМ, а не ногОМ».
Ну, у Флаймана не вийшло. Не вдалося….
Буває…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11132
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4000 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Пон 28 лип, 2025 15:08
щодо $500К в ІТ зразу після отримання диплому
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40194
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:07
«Чув дзвін консультант міжнародних компаній - та не знав, де він…»
Що, хочеться $500K на рік?
Згадай метод Лагранжа.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11132
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4000 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:43
Еміграція, заробітчанство
News from France
З самого ранку на гілку «Еміграція, заробітчанство» - понеділок же «важкий день» - почали сповзатися дописувачі, які не мали ніякого відношення до теми гілки, але тому все виявилося ще цікавіше, бо не соромляться вихвалятися дурістю відкрито.
Учасники форуму читають та мабуть хрестяться: «Свят, свят, свят…» не дай я Боже нам опуститися на таке ж дно життя…
Мені особливо приємно, бо один невдаха дарував мені титул професора, а другий намагався подарувати один із своїх єврейських гнидників…
Насправді мені аж весело, тому що реально зранку прямо о 8:00 отримав довгоочікуване повідомлення з французької податкової: «Податкова дала добро!»
Отримати «Податковий висновок» (так називається документ) у Франції дуже важливо:
- і в мене, і в жінки відкрито рахунки в Credit Agricole, але не весь функціонал відкрито. Наприклад, на свій рахунок я можу перевести свої гроші з банків в Туреччині, або в Україні, а ось зробити переказ жінці або за послуги - перекладачу - не можу. Сплатити карткою за товари та послуги можу, але відправити SWIFT-переказ - не можу. А так завтра поїду в банк покажу цей «Податковий висновок» - і ці операції стануть доступними.
- по-друге, як відомо, чесно платити податки - то престижно та важливо;
Податкову декларацію подають виключно всі і завжди.
Навіть якщо ти іноземець.
Цікава особливість:
- треба вказувати всі прибутки, отримані на території Франції;
- треба вказувати всі прибутки, отримані на території України;
- на кожний з рахунків, відкритих в закордонних банках, треба заповнювати окрему декларацію на 4 сторінки. Там не треба вказувати скільки у вас грошей, тільки номер рахунка, назву банку та інформація про те, ви власник, і чи не оперує хтось за дорученням.
Уявіть: мені прийшлося вказувати всі рахунки в трьох українських банках (послугами двох не користуюся, але рахунки маю), в трьох турецьких банках (послугами всіх користуюся для різних операцій), в одному (Флайману не читати бо «Кондрашка» хватить мокрою ганчіркою по немитій шиї) канадському банку, та одному з банків в США. Флайману не читати, бо коли я йому радив в 2020 році відкрити рахунок в польському банку та перегнати туди трохи грошей, він прямо на цьому форумі авторитетно розказував, як буде до дупи приклеювати скотчем гроші… доприклеювався. Дупа є, причому повна. Грошей немає… Фахівець з «$500К»…
Перший раз в житті людина подає декларацію в «паперовій формі» (я все зробив шляхом редагування *.pdf файлів). Наступний раз - можна в он-лайн режимі.
Цікаво, що подається одна декларація на всю родину, наприклад, в моїй декларації - моя жінка - і відповідно трета було окремі декларації на всі її рахунки.
Декларації можна надіслати поштою, принести особисто в руки чиновнику або просто кинути в поштову скриньку на будинку Податкової.
Я приніс особисто: вони на рецепції зробили ксерокопію з першої сторінки, поставили печатку з датою подачі та я був вільний.
На все пішло 5 хвилин.
До речі, спитали: «Ви хочете попередньо поспілкуватися із співробітником в окремому кабінеті чи просто залишити у нас на рецепції?»
- У вас на рецепції.
Ось так все просто.
Зараз я на пляжі на - пану Флайману далі не читати - Біскайськоі затоки - але завтра поїду в банк.
Йому не сподобається: автівки припарковані з номерами Франції, Німеччини, Нідерландів і є одне з українськими номерами серії «ВС» - Львівські. З номерами Філіппін автівок з нареченими немає. Під лобовим склом квитанція сплати да парковку до 19:00. Зараз тут 15:35.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11132
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4000 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:33
Напишите лучше сколько устриц сегодня под "Вдову Клико" по 2евро на пляже вы употребили и как они перевариваются.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5243
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|