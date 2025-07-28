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#<1 ... 2894289528962897 Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47 BeneFuckTor написав: akurt написав: дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин» дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»



зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.

але кому вона в Україні потрібна?



Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук , ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив . зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.але кому вона в Україні потрібна?Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і

думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,

колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень flyman

Повідомлень: 40194 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21 нагадаю, що згаданий флайманом «метод Лагранжа» звучить так:

«Необхідно думати головОМ, а не ногОМ».

Ну, у Флаймана не вийшло. Не вдалося….

Буває… akurt

Повідомлень: 11132 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4000 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 15:08 Re: Еміграція, заробітчанство щодо $500К в ІТ зразу після отримання диплому

flyman

Повідомлень: 40194 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 16:07 «Чув дзвін консультант міжнародних компаній - та не знав, де він…»

Що, хочеться $500K на рік?

Згадай метод Лагранжа. akurt

Повідомлень: 11132 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4000 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 16:43 Еміграція, заробітчанство



News from France



З самого ранку на гілку «Еміграція, заробітчанство» - понеділок же «важкий день» - почали сповзатися дописувачі, які не мали ніякого відношення до теми гілки, але тому все виявилося ще цікавіше, бо не соромляться вихвалятися дурістю відкрито.



Учасники форуму читають та мабуть хрестяться: «Свят, свят, свят…» не дай я Боже нам опуститися на таке ж дно життя…



Мені особливо приємно, бо один невдаха дарував мені титул професора, а другий намагався подарувати один із своїх єврейських гнидників…



Насправді мені аж весело, тому що реально зранку прямо о 8:00 отримав довгоочікуване повідомлення з французької податкової: «Податкова дала добро!»

Отримати «Податковий висновок» (так називається документ) у Франції дуже важливо:

- і в мене, і в жінки відкрито рахунки в Credit Agricole, але не весь функціонал відкрито. Наприклад, на свій рахунок я можу перевести свої гроші з банків в Туреччині, або в Україні, а ось зробити переказ жінці або за послуги - перекладачу - не можу. Сплатити карткою за товари та послуги можу, але відправити SWIFT-переказ - не можу. А так завтра поїду в банк покажу цей «Податковий висновок» - і ці операції стануть доступними.

- по-друге, як відомо, чесно платити податки - то престижно та важливо;



Податкову декларацію подають виключно всі і завжди.

Навіть якщо ти іноземець.

Цікава особливість:

- треба вказувати всі прибутки, отримані на території Франції;

- треба вказувати всі прибутки, отримані на території України;

- на кожний з рахунків, відкритих в закордонних банках, треба заповнювати окрему декларацію на 4 сторінки. Там не треба вказувати скільки у вас грошей, тільки номер рахунка, назву банку та інформація про те, ви власник, і чи не оперує хтось за дорученням.

Уявіть: мені прийшлося вказувати всі рахунки в трьох українських банках (послугами двох не користуюся, але рахунки маю), в трьох турецьких банках (послугами всіх користуюся для різних операцій), в одному (Флайману не читати бо «Кондрашка» хватить мокрою ганчіркою по немитій шиї) канадському банку, та одному з банків в США. Флайману не читати, бо коли я йому радив в 2020 році відкрити рахунок в польському банку та перегнати туди трохи грошей, він прямо на цьому форумі авторитетно розказував, як буде до дупи приклеювати скотчем гроші… доприклеювався. Дупа є, причому повна. Грошей немає… Фахівець з «$500К»…



Перший раз в житті людина подає декларацію в «паперовій формі» (я все зробив шляхом редагування *.pdf файлів). Наступний раз - можна в он-лайн режимі.

Цікаво, що подається одна декларація на всю родину, наприклад, в моїй декларації - моя жінка - і відповідно трета було окремі декларації на всі її рахунки.

Декларації можна надіслати поштою, принести особисто в руки чиновнику або просто кинути в поштову скриньку на будинку Податкової.



Я приніс особисто: вони на рецепції зробили ксерокопію з першої сторінки, поставили печатку з датою подачі та я був вільний.

На все пішло 5 хвилин.

До речі, спитали: «Ви хочете попередньо поспілкуватися із співробітником в окремому кабінеті чи просто залишити у нас на рецепції?»

- У вас на рецепції.

Ось так все просто.



Зараз я на пляжі на - пану Флайману далі не читати - Біскайськоі затоки - але завтра поїду в банк.

Йому не сподобається: автівки припарковані з номерами Франції, Німеччини, Нідерландів і є одне з українськими номерами серії «ВС» - Львівські. З номерами Філіппін автівок з нареченими немає. Під лобовим склом квитанція сплати да парковку до 19:00. Зараз тут 15:35. akurt

Повідомлень: 11132 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4000 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 19:33 Re: Еміграція, заробітчанство Напишите лучше сколько устриц сегодня под "Вдову Клико" по 2евро на пляже вы употребили и как они перевариваются. барабашов

Повідомлень: 5243 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2894289528962897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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