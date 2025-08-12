RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:24

Одноэтажный дом или двухэтажный – что дешевле?

  Сибарит написав:
  flyman написав:кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого

Врут.
При равной площади одноэтажный дом получается дороже двухэтажного.
Но удобство того стоит.

тільки один поверх використовується інтенсивно, а інший збирає пилюку та різний хлам, хоча можна здавати в оренду, але це інша історія не про комфорт

https://stroy17.com.ua/kakoj-dom-deshevle-odnoetazhnyj-ili-dvuhetazhnyj
Одноэтажный дом или двухэтажный – что дешевле?
Для того чтобы сделать окончательные выводы, нужно данный вопрос разложить «по полочкам».

Площадь дома
Бытует ошибочное мнение о том, что строить одноэтажный дом дороже, чем двухэтажный, так как фундамент и кровля у него больше и, соответственно, весь проект выйдет затратнее. Но если углубиться в вопрос и подсчитать квадратные метры, то можно понять, что данное утверждение неправильное.

Двухэтажный дом предполагает под собой наличие лестницы, которая занимает не меньше пяти квадратных метров на один этаж. Два этажа – это 10 квадратов только на лестницу, плюс к ней необходим холл и коридор. Как результат, минимум, 30 квадратов займет бесполезная площадь. Безусловно, в одноэтажнике также присутствует такая площадь, предназначенная для коридоров, но при рациональном планировании можно сократить квадратуру, чего нельзя сделать в двухэтажнике. Помимо этого лестница – конструкция довольно дорогостоящая, которая может обойтись вам в десятки тысяч.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:50

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Сибарит написав:Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось.

кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого і мало використовуєш (влом вверх-вниз ходити, це як підвал, тільки вгору),
але з опису, виходить, що у вас основний другий поверх і вхід із саду, а перший, як напівжиле, до якого не часто спускаєтесь

В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.
Одноповерховий будинок, більше фундаменту+даху. Ну і ще така фі гня, що якщо не зробити файну термоізоляцію від грунта, а це можливо хіба при УШП, то в спеку буде сиро, бо гаряче повітря , що попадає до будинку буде сідати на про холодних ділянках стін, тобто біля підлоги, тому в січльских хатах так відчувається запах сирості. В цоеуоліч поставив лсушувач повітря, так буває, що за добу до трьох літрів води назбирує.То в цоколі. В принципі грибка нема, бо всюду використовувались як шпаклевки так і фарби на вапняній основі.
