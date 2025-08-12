|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08
Hotab написав: Bolt написав: Сибарит написав:
Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁
Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.
Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7
Форма гриба, чи 3 поверхи?)
3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
Bolt
