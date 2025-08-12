RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Сибарит написав:Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?)

3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
