Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Сибарит написав:Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?)

3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:59

  Bolt написав:Яка в них мотивація може бути, як в того негшгра з анекдота, що він лежить під пальмою і банани на голову.падають.

Дякую за відповіді.

Як варіант - прибрати бананове дерево. Тоді, можливо, мотивація з'явиться. А ні - ну то хай робить шо хоче, однак не на своєму ж горбу до смерті тягнути.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:11

Панове зіткнулися з цікавими проблемами.
Звісно, це проблема виховання та свідомості молодої людини.

Або перебільшення проблем.

Наприклад, моя жінка в свої 17 років вступила в університет в іншій області України, поїхала, вчилася, жила в гуртожитку (де я з нею вперше і зустрівся - вона вже була на 5-му курсі) паралельно працювала на пошті. Досить важко, бо розвозила посилки по відділеннях.
І що? Вижила ж? Так це дівчина. Мама - бухгалтер дитячого садочка, батько працівник автобази.
Фактично родина жила на мінімумі доходів.
Замітьте: ніяких модних зараз репетиторів.

На вихідні погодилися дати інтервʼю родичі того хлопця, що сам в 17 років поїхав вчитися в Польшу, в Познань.
Вчиться і став самостійною людиною.
Можливо, не з того тіста або в іншій спосіб зроблений?
Мені самому цікаво дізнатися подробиці, що за університет в Познані, які умови навчання і таке інше.
Але реально відправили хлопця самого (супроводжували бабуся та дідусь, навіть не батьки - вони поселили тимчасово на квартиру - до гуртожитка - та залишили).
Ну не пропав же хлопець.

P.S. Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».
Де мама дівчини, важко сказти, бо батько жонатий вже четвертий раз і навіть не знаю точно, де батько студентки мешкає: чи в Туреччині, чи в Дубаї.
Ну не боїться ж…
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:19

Спати в своїй машині в Америці стає незаконним.
Можливо будуть створена резервації для бездомних.

https://youtu.be/8uATrzDBUu0?si=gxtRdOi708wtc_Gx
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:37

Не псуйте життя пану flyman’у.
Він вірить свято, що в США - де він не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде там в найближчі 1/2 сторіччя - всі сплять під мостами в картонних коробках та саме там, де ви написали.

P.S. Взагалі, в США почали суттєво закручувати гайки. Завтра дам інфу про те, що відбувається з нашими українцями, які там опинилися за Програмою U4U. Там все дуже не просто.
Це якщо мякенько говорити…
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:53

  akurt написав:Не псуйте життя пану flyman’у.
Він вірить свято, що в США - де він не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде там в найближчі 1/2 сторіччя - всі сплять під мостами в картонних коробках та саме там, де ви написали.

P.S. Взагалі, в США почали суттєво закручувати гайки. Завтра дам інфу про те, що відбувається з нашими українцями, які там опинилися за Програмою U4U. Там все дуже не просто.
Це якщо мякенько говорити…

Та вже дивився декілька відосів на ту тему, дехто вже виїхав, дехто збирається. Закінчуються дозвола на роботу. Залишається працювати в чорну, або продати нахомячене. Спати в машині для економії на оренді незаконно. Залишається тікати до Німеччини на соціал.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 04:07

  Bolt написав:В рекомендовані на Ютубі декількам подібних відосів за день закинуло. Народ на вихід зі Штатів потягнувся.

https://youtu.be/6XxIcTSinKc?si=WroZUrwMbOWQpFsD


Ну, это еще не потянулся.
Есть несколько знакомых, приехали по Ю4Ю, сделали ТПС.
Сказали независимо друг от друга, причем они не знакомы между собой, что будут оставаться хоть нелегалами, но выезжать из США не будут.
Не знаю как они это себе видят, но с трамповскими приколами это будет не просто.
