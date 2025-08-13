RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:00

  akurt написав:Знайшов себе…

Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5880908:akurt"]Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?
А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить?

Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.
А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано?
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:28

  BIGor написав:Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:37

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Схоже ЧОРНІ хмари над українцями, які опинилися в США за Програмою U4U, почали ставати більш чорними.
Такий висновок можна зробити з коротких роликів від українського блогера, який мешкає в США:
Зображення
Він - як я розумію - юрист та спілкується з нашими людьми в США.

Там ситуація начебто така:
- ті українці, які виїхали в США за цією Програмою, перебувають ЛЕГАЛЬНО 2 роки.
- у багатьох ці 2 роки або вже сплили, або зараз починають спливати.
- щоби продовжити перебування, треба завчасно подати документи на поновлення та отримати так званий "репароль".
- а ось тут то і пастка: в ці дні активно починають надходити ВІДМОВИ у продовженні.
З формулюванням: "Ваш кейс не містить доказів того, що США повинні продовжувати ваше перебування".
Головний лейтмотив: війна в Україні та призов на військову службу НЕ Є ПРИЧИНОЮ залишатися в США.

За неофіційною статистикою в США переїхали орієнтовно 300 000 українців.
Багато з них під час оформлення документів порушили пункт 1 Програми: ПЕРЕБУВАТИ В Україні станом на 11 лютого 2022 року. Переважання кількість з них до цієї дати і головне - після - мешкали в різних країнах та скористалися такою нагодою - легко та просто опинитися в США.
В 2022-2024 роках міграційна служба США НЕ перевіряла цей пункт - вірила словам.
Зараз ретельно перевіряє...

Потрібно довести, чому саме вам треба продовжити пароль та залишитися в США.
Підставами може бути:
1) Ви приносите користь суспільству США: відкрили корисний для суспільства бізнес; працюєте у сфері, де в США бракує спеціалістів; платите податки в особливо великих розмірах…
2) Ви маєте незавершені справи в США: Навчання, яке триває; лікування, яке триває і не можна перервати; ви у процесі міграції чи возз’єднання з родиною; подали документи на возз’єднання з родичами; знаходитеся у робочому імміграційному процесі; ваша територія в Україні окупована (надати документи або інші докази цього).

Якщо пароль закінчився і ви чекаєте продовження – цей період НЕ вважається легальним перебуванням. Але в разі надання репароля цей період вважається легальним перебуванням…

Ось і цікаве економічне питання: а куди вони будуть повертатися?
Де почнуть наповнювати ринок праці та заповнювати вільне (?) житло?
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:40

Я ж вище написав, в Бундес на бюргергельд. 😎
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:15

Президент назвав країни-пріоритети для впровадження множинного громадянства
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:37

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія.

То ще абсолютно нічого не означає.
