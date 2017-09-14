|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 сер, 2025 01:03
flyman написав:
Що незламники притихли? Де потужність?
"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?
katso
- Повідомлень: 1386
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
Профіль
