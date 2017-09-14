RSS
  #
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 00:58

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:М до 22 років зроблять виїзними.

Причому Постановою Кабміну, а не законом


Так они и выезд изначально запретили письмом Главы ДПСУ

katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 01:03

  flyman написав:Що незламники притихли? Де потужність?

"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

