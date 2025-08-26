Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Заценіть новину дня. Серед українців Франції сьогодні розповсюджено оголошення від пана Сергія, він походженням взагалі-то з славетної Тернівки, але останні роки мешкав в Запоріжжі. Текст від пана Сергія: «Вітаємо всіх!!! Їдемо до Парижа назавжди!!! Потребуємо квартиру з паркуванням на тривалий термін, якщо хтось може — допоможіть, будь ласка, зняти! Будемо в Парижі 25 серпня. 2 особи. До 1100€.»
Вони будуть кімнату знімати?
ПС давно не було історій з Парижу - "знімаю кімнату 10 м2 на 5 поверсі без ліфта з загальним санвузлом за 1000 Євро".
rjkz написав:Хотя по совести, нелегал уже в том преступник что он - нелегал, а еще и работает без права на работу? Вдвойне преступник.
У меня и тут есть некоторые сомнения. Наличие разрешения на работу или официального статуса, дающего такое право, является обязательным для получения CDL. А выдает ее не автошкола. Можно подкупить инспектора DOT, чтобы он закрыл глаза на плохие знания или умения, но подкупить весь государственный офис, чтобы закрыли глаза на отсутствие документов... Сомнительно. Могу осторожно предположить, что на момент получения CDL разрешение на работу у него было, а потом по каким-то причинам было утрачено. Ну и стоит отметить, что склонность к авантюрам крайне сложно выявить на этапе обучения и экзамена.
Кстати, если я правильно понял хронологию событий, получал он CDL в те времена, когда обучение в автошколе не было обязательным, и все экзамены сдавались по принципу экстерна. CDL-школа только учила и предоставляла трак для экзамена. Обязательность обучения в CDL-школе, как и запрет сдачи теоретических экзаменов на родных языках, были введены сравнительно недавно, после крупного ДТП в Колорадо, но там водитель сам пытался оправдываться незнанием языка.
Дело в том, что получить СДЛ можно в разных штатах по-разному. Нелегал - понятие многогранное. Например, нелегал - тот кто перелез через стену и скрывается от властей. Но так-же нелегал - тот кто имел некий статус и лишился его. Например, сейчас множество украинцеы становятся нелегалами после окончания Ю4Ю. И вот получается, что будучи "легалом" получили права и на основании их потом СДЛ (надо иметь стаж обычных прав до получения СДЛ), потом статус "фсЁ", а права все еще действуют. Я не специалист в этом вопросе, но краем уха правой пятки левой ноги слышал, что в некоторых демштатах можно БЫЛО получить права вообще без документов. А уж права в США до недавнего времени были очень весомым стейт айди. Сейчас обычные (старые) права уже не имеют того веса, выдают права "рилайди" (со звездочкой) и они уже действуют как ранее старые права. Но для их получения необходимо иметь и доказать как свой легальный статус так и место жительства и подтвердить это массой документов. На старых правах это тоже было необходимо, но не везде. Для рилайди, насколько я знаю, везде. То есть, если я правильно понимаю прецесс, то сейчас нелегалу получить рилайди будет...скажем так, не так просто как ранее обычные права. Так что, скорей всего, индус был в некоем статусе и лишился его, но у него были все еще действующие права и СДЛ. Лишившись статуса, он теряет разрешение на работу. Но со свойственным индусам пофигизмом, он продолжал работать. И работал-бы далее, не решив развернуться в неположенном месте. Недавно знакомые получили гражданство, из нововведений - смотрят и на рекорды по вождению.
Все больше украинцев становятся безработными из=за окончания разрешения на работу. Только...кажется с работой ж)па надвигается. Мадам тут не сильно матерится. %%60 из того что говорит - могу подтвердить, остальное - вполне может быть. Надеюсь, все не так печально будет. Туристы могут рассказывать байки и дальше, но реальность несколько другая. Из общения с местными - работу найти очень тяжело, но пока мегасокращений нет. То есть, работаещь - ничего не заметишь, в случае увольнения - ж)па.
Класика! Хто на що вчився. Рейсом Alaska airlines 293 з славетного Нью Йорка в Сан Францисько відбула компанія українських програмістів. Це була відпустка. Чергова. Взагалі термін відпустки необмежений: можна брати коли завгодно за узгодженням з колективом та керівництвом, у великій мірі залежить від обсягів дорученою колективу роботи. Позаду 6 штатів (брали авто на прокат): 1. Массачусетс 2. Род Айленд 3. Коннектикут 4. Нью Йорк 5. Нью Джерси 6. Пенсильвания. Не обійшлося без катаклізмів (цитати): «Ураган Ерін трохи зіпсував наші плани, але все, що хотіли побачили. Біля нас був ураган але він впав до 1-2 категорії (~100 mph) але це з нього бризки долітали та він був у океані весь час. Температура різко впала з 90 до 60 за фаренгейтом… Сильний вітер. Всі пляжі було зачинено. Але це так він проходив десь у океані по берегу де ми… Я звичайно не уявляю як воно у Флориді чи Кароліні коли він заходить на континент із силою 3-4 категорії… Нам опять дали места в первом классе 💺 Oneworld priority: Sapphire…”
Класика: хто на що вчився…
P.S. Примітка щодо тексту вище від пана Bolt: живуть в орендованому. Орендна плата 3 750 $ на місяць.
Як вище зауважив пан rjkz проблему безробіття не відчуває той хто має роботу і не зтикався з пошуком роботи. То, щось пл типу, як в Україні проблему з ТЦК не відчувають жінки і чоловіки не призовного віку і заброньовані.