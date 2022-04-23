Ціну до роботи він озвучив(узгоджували?), чи після?
Скільки часу йому на це пішло - 2год.?
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:57
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 26 сер, 2025 13:00
Ви що не бачите який звіздец робиться на території бувшого заводу бетонних виробів на Кульпі, і там же навпроти на території ьувшох автобази? Парус і ще якась фігня, загалом декілька тисяч конурок буде думаю. Так, що загалом в довгостроковій перспективі оренлний бізнес накриється мідним тазом.
З наведеної ЗП відразу відніміть чверть на податки, ще оренда нехай десятка і можна класти зуби на полку. 😏
Додано: Вів 26 сер, 2025 13:06
Bolt
Найбільшим ударом по цінам Львова буде РПВ. Почнеться така зворотя міграція, що опустіють оті всі чєловєйніки, а людьми наповняться Херсони з Миколаєвами і Запоріжжями. Але мабуть і батарею поміняти стане вдвічі дешевше.
