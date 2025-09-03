|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:15
Що цікаво, вони взагалі з багатостраждального Херсону, до цього вони більше року жили у Фінляндії, де їм зовсім безкоштовно видали 3-к квартиру «повний фарш» та ще й по 300€ на ніс кожному.
Спочатку їм дуже подобалося, потім фіни щось різко «розподобалися» та переїхали в Литву.
Я так здивований, але ось так…
Ну заради обʼєктивності, там сімейка ще та, із своїми досить великими тарганами…
З цікавого про 17-ти річну дівчину:
- вивчила за рік литовську мову (!).
- зараз же буде вчитися в школі, то домовилася, що буде продовжувати працювати в кафе за таким «хитрим» графіком:
- пʼятниця з 17 до 23 години.
- субота - цілий день 12 годин;
- неділя з 10 до 15 дня.
Ну, звісно, хочеться дівчині мати свої гроші: одяг, косметика, ну і так далі…
Хто зна, може заміж вийде за литовського хлопця…
Вже сказала, що в родині жити не хоче…
Поки що все, як в першій серії згаданого мною серіалу від Netflix…
Rivers of fate… Річки долі…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11235
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4019 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:43
akurt написав:
Батько багато років був моряком - але ось це вигнали. Причина банальна: закінчився термін дії українського закордонного паспорта, а нового немає - з судна списали після останнього плавання.
Всюди в інтернетах радять мати 2 паспорта. Але навіть з цим - з інформації що я чув закордонний паспорт закордоном можна отримати.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10131
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 вер, 2025 15:16
Спеціально спитав сьогодні: НЕ отримав паспорт. Нема на сьогодні дійсного паспорта.
Він реально був моряком з великим стажем та без кінця був у морі.
Телепень, звісно...
Люди невірно часто відносилися до своїх документів.
Рік тому буквально врятував одного нашого хлопця.
Він в Канаді з листопада 2022 року - починав оформлювати документи на ВНП та там знадобилася довідка про відсутність судимості.
Ну він прочитав, що можна через Консульство наше отримати - поклав в конверт оригінал свого єдиного закордонного паспорта та відіслав у Консульство. Ну телепень реальний. Молодість...
Пройшов і місяць, і два - ні довідки, ні паспорта, а на дзвінки Консульство не відповідає.
Ну що: я особисто склав текст листа в наше Посольство в Канаді на ім"я посла - з проханням розібратися де та довідка загинула в консульстві і де той паспорт дівся.
Йому переслав він роздрукував та направив листа.
Паспорт знайшли та терміново повернули. Довідку так і не надали...
Ну хоч з паспортом хлопець...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11235
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4019 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Сер 03 вер, 2025 15:36
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Зранку дзвінок з Анталії: допоможіть, не знаю, що робити: пропав чоловік!
- Ну як же пропав, я з ним спілкувався десь в липні - він же в поході судно для нього звичайне - балкер - (Bulk Carrier) 1997 року побудови. Належить одній з турецьких компаній, яка зареєстрована в Стамбулі.... А він там старший механік.
- Так ось вперше за останні 40 років його роботи на судах не дзвонить та не виходить на зв"язок. Він вам повідомляв яке судно?
- Звісно, повідомляв: судно має назву (видалено з міркувань безпеки) - ходить під прапором Palau.
- А можете подивитися, де воно - останній раз виходив на зв"язок місяць тому...
- Можна. Судно це зараз на якорі неподалік від порту Chaguaramas, Trinidad & Tobago (TTCHA).
Це Південна Америка. Зайшло в порт 11 серпня 2025 року і з тих пір там і перебуває на якорі, не рухається. Не біля причалу.
- Ой, в мене нехороші передчуття.... ніколи такого не було, щоби так довго чоловік не дзвонив та не подав звістку.... більше того: контракт в нього вже закінчився, повинен був бути вже вдома в нашій 3-к квартирі...
- Ну а як ви хотіли, щоби чоловік заробляв по 10 000 доларів на місяць, був на повному забезпеченні харчами, мав персональну каюту, гроші переправляв жінці, голову жінці не морочив, не питав чи болить вона, чи не болить, а сам вже і "наліво" сходити не може?
- Та якби наліво... аби не заарештоване було там судно: не може такого бути, щоби судно просто так стояло десь Бог знає де, не виконувало замовлень. Ну і ще: мені тут один пан сказав, що капітан судна має погану славу та не так давно купив в Болгарії віллу за 300 000 доларів...
- Ну Ви як лісу привезена: так в Україні то не гроші, а копійки, нормальна людина хабар менше як 600 000 доларів не бере...
- От і я думаю, що то не за хабар, як би там в тій Південній Америці з розташованої поруч Венесуели чи Колумбії щось би та не везли забороненого...
- З"ясуємо... Він там не один: команда 18 чоловіків... Можливо і заарештували, смартфони відібрали, інтернет відключили, всі в трюмі сидять.... Там Трамп зараз теж порядки наводить...
Поки не хвилюйтеся: погода там хороша, +27. Штормів та вітрів немає...
- Та я не хвилююся... Але хвилююся, де його гроші за останні 9 місяців...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11235
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4019 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Сер 03 вер, 2025 16:28
BIGor написав: akurt написав:
Батько багато років був моряком - але ось це вигнали. Причина банальна: закінчився термін дії українського закордонного паспорта, а нового немає - з судна списали після останнього плавання.
Всюди в інтернетах радять мати 2 паспорта. Але навіть з цим - з інформації що я чув закордонний паспорт закордоном можна отримати.
Резерв+ є? Дані вчасно уточнено? Повісток на українську адресу не приходило? Тоді можна.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3781
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:16
Gastarbaiter написав: BIGor написав: akurt написав:
Батько багато років був моряком - але ось це вигнали. Причина банальна: закінчився термін дії українського закордонного паспорта, а нового немає - з судна списали після останнього плавання.
Всюди в інтернетах радять мати 2 паспорта. Але навіть з цим - з інформації що я чув закордонний паспорт закордоном можна отримати.
Резерв+ є? Дані вчасно уточнено? Повісток на українську адресу не приходило? Тоді можна.
Пишуть що навіть і без резерва дають, якусь довідку в Дії треба робити, ну хз, але якось порішати все таки можна.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10131
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:32
BIGor написав:
Пишуть що навіть і без резерва дають, якусь довідку в Дії треба робити, ну хз, але якось порішати все таки можна.
Як казав колись мій менеджер перед загрузкою фін. звітності до системи "approved and good luck"
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3781
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|